Así reaccionó Marlon Solórzano tras ser cuestionado sobre su orientación: “Tengo pruebas”

Marlon Solórzano estalló en redes sociales tras romper el silencio por señalamientos de sus preferencias sentimentales.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Así reaccionó Marlon Solórzano tras ser cuestionado sobre su orientación
Esta fue la reacción de Marlon Solórzano tras señalamientos en redes. | Foto: Buen Día, Colombia

En los últimos meses, el nombre de Marlon Solórzano ha resonado a través de las diferentes plataformas digitales por demostrar su estilo de vida saludable y, también, al ser parte de uno de los participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, el influenciador ha sido tendencia en las redes sociales al pronunciarse sobre las críticas que ha recibido en las últimas semanas por parte de muchos internautas acerca de unos señalamientos frente a sus preferencias sentimentales.

¿Por qué razón Marlon Solórzano estalló tras críticas recibidas?

Recientemente, Marlon Solórzano se pronunció en sus historias de cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 669 mil seguidores, acerca de las críticas recibidas al decirle “Marlan”, pues expresó lo siguiente:

“Las personas que me dicen la Marlan, que me ponga faldita, los que me tratan de g#y, que me critican todo lo que hago y, que claramente, son de otro team, yo siempre he pensado que son fans disfrazados de hater. ¿Y saben? Ya los descubrí”, añadió el influenciador.

Así reaccionó Marlon Solórzano tras ser cuestionado sobre su orientación
¿Por qué razón Marlon Solórzano estalló en sus redes sociales? | Foto: Buen Día, Colombia

En las palabras de Marlon, se evidencia que está sumamente enojado al ver que hace un largo periodo de tiempo, muchos de sus seguidores lo han juzgado por su manera de actuar. Sin embargo, destacó que a esas personas que lo señalan de cierta manera, les pagan una suma de dinero:

“Les pagan para hablar mal de mí y tirarme h#te y lo comprobé con uno de ellos. Luego les cuento todos los detalles. Tengo pruebas”, agregó Marlon.

Por el momento, Marlon dejó a sus seguidores a la expectativa de los señalamientos que ha recibido en las diferentes plataformas digitales.

¿Qué ha pasado entre la relación de Yana Karpova y Marlon Solórzano?

En las últimas semanas, miles de internautas han generado una ola de comentarios mediante las redes sociales en las que han notado un distanciamiento entre Yana Karpova, o más conocida como ‘La Rusa’ y Marlon Solórzano.

¿Cómo ha estado la relación de Yana Karpova y Marlon Solórzano?
¿Marlon Solórzano y Yana no son novio? Esto se sabe. | Foto: Canal RCN

Además, hace poco, Yana fue una de las invitadas al programa de ‘Los Impresentables’ en el que dividió múltiples opiniones al revelar que no es novia de Marlon, pues detalló que él aún no se lo ha pedido de manera oficial.

Por esta razón, los internautas han estado a la expectativa de la relación que hay entre Yana y Marlon. Aunque ninguno se ha pronunciado al respecto, los navegantes están al pendiente del contenido que publiquen en sus redes sociales.

