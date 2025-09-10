Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Vidente sacude con fuerte predicción sobre Yina Calderón: "Llora como un bebé" | VIDEO

La conocedora del tema espiritual habló del aparente futuro de Yina Calderón en medio de tantas polémicas.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón
Vidente sacude con fuerte predicción sobre Yina Calderón | Foto del Canal RCN y Freepik.

Se mantienen las diferencias entre Yina Calderón y Emiro Navarro, ambos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2025, que han venido protagonizando una serie de conflictos por acusaciones de la empresaria hacia el influenciador.

Artículos relacionados

¿Por qué Yina Calderón está en conflicto con Emiro Navarro?

Yina Calderón arremetió contra Emiro Navarro, así que el influenciador también le respondió. Desde insinuaciones de pagos, hasta palabras despectivas sobre su físico, la empresaria de fajas se ha desatado.

Por su parte, Emiro reveló que Yina lo ha llamado en estado de embriaguez, entre otras declaraciones de las que todos hablan.

Pues bien, la situación se escaló hasta el ámbito espiritual. Una mujer, que se hace llamar en TikTok como Alexandra Vidente Mundial, dio predicciones sobre el costeño y la polémica influenciadora.

Emiro Navarro, Yina Calderón
Emiro Navarro y Yina Calderón están en disputa | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Qué predicción dio la vidente sobre Yina Calderón y Emiro Navarro?

Según la opinión de la conocedora del tema astral, Yina Calderón lo que busca es tener más fama porque no es una mujer consolidada que tenga un aura espiritual en el que se le pueda predecir que es querida o le tienen mucho respecto.

"Yina necesita ayuda espiritual. La veo totalmente en una nube negativa en su vida, le veo demandas, problemas que tienen que ver con papeles, no va a estar bien", auguró la mencionada vidente.

Asimismo, mencionó que Calderón habla del que sea con tal de obtener la fama, mientras que, en el caso de Emiro, la mujer comunicó que esta situación le va a favorecer.

"Va a hacer más famosos a Emiro, le viene esta controversia espectacular", dijo.

La casa de los famosos Colombia 2025
La vidente predice que Emiro saldrá favorecido ante Yina | Foto del Canal RCN.

¿Qué predicción hay sobre la personalidad de Yina Calderón?

Finalmente, la tiktoker recalcó que nada es personal, solamente hizo su "visión espiritual" porque es un tema que está en tendencia y sus seguidores se lo preguntan de manera constante.

Para terminar, se trajo a colación el tema del enfrentamiento de boxeo entre Yina Calderón y Andrea Valdiri. La mujer que se considera una vidente sentenció que esto le favorecerá por completo a la bailarina barranquillera.

Artículos relacionados

"Así que Yina te aconsejo que tu aura se eleve porque no vas a estar bien ni siquiera en el amor... Lloras como un bebé, pero le demuestras ser feroz al mundo y eso no te favorece", agregó.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Andrea Valdiri Andrea Valdiri

¡Sorpresivo! Así fue el anuncio de Andrea Valdiri previo a 'Stream Fighters 4'

Andrea Valdiri recibe apoyo de celebridades y seguidores antes de su pelea con Yina Calderón en ‘Stream Fighters 4’, el 18 de octubre.

Britney Spears preocupa a sus fans tras caerse Britney Spears

Britney Spears preocupa a sus fans tras sufrir una aparatosa caída: “Fue horrible”

Britney Spears alarmó a sus seguidores al revelar que sufrió una caída por las escaleras que le provocó fuertes lesiones.

Yina Calderón y La Jesuu en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón advierte con cancelar su pelea con Valdiri por culpa de La Jesuu

Yina Calderón hizo llamado de atención a WestCol y dejó claro que podría cancelar el enfrentamiento si no se cumplen sus condiciones.

Lo más superlike

Se reveló foto de Dayana Jaimes y Evelio Escorcia Dayana Jaimes

Salió a la luz una foto de un beso entre Dayana Jaimes y Evelio Escorcia, ex de Lily Díaz

Se viralizó la foto que habría destapado la polémica entre Dayana Jaimes y Evelio Escorcia, exesposo de Lily Díaz.

Ana del Castillo vivió un incómodo momento antes de un show Ana del Castillo

Ana del Castillo vivió un incómodo momento antes de un show: su reacción sorprendió a todos

Procedimiento Foxy Eyes Viral

¿Qué es el foxy eyes, procedimiento que le cobró la vida a reconocido influenciador?

Alejandra Ávila, David Sanín, Carolina Sabino, Pichingo, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

IA reveló quién sería el primer participante que pasaría al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025

Eli Castro rompe el silencio: habla del supuesto rechazo a Ángela Aguilar y menciona a Cazzu Christian Nodal

¿Qué dijo la madrina de Christian Nodal? Aclaró cuál es la relación de la familia con Ángela Aguilar