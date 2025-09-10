Vidente sacude con fuerte predicción sobre Yina Calderón: "Llora como un bebé" | VIDEO

Se mantienen las diferencias entre Yina Calderón y Emiro Navarro, ambos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2025, que han venido protagonizando una serie de conflictos por acusaciones de la empresaria hacia el influenciador.

Artículos relacionados Influencers Muere reconocido influencer tras realizarse el popular procedimiento estético "foxy eyes"

¿Por qué Yina Calderón está en conflicto con Emiro Navarro?

Yina Calderón arremetió contra Emiro Navarro, así que el influenciador también le respondió. Desde insinuaciones de pagos, hasta palabras despectivas sobre su físico, la empresaria de fajas se ha desatado.

Por su parte, Emiro reveló que Yina lo ha llamado en estado de embriaguez, entre otras declaraciones de las que todos hablan.

Pues bien, la situación se escaló hasta el ámbito espiritual. Una mujer, que se hace llamar en TikTok como Alexandra Vidente Mundial, dio predicciones sobre el costeño y la polémica influenciadora.

Emiro Navarro y Yina Calderón están en disputa | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Talento nacional Margarita Rosa de Francisco se viste de luto tras lamentable pérdida: ¿quién era?

¿Qué predicción dio la vidente sobre Yina Calderón y Emiro Navarro?

Según la opinión de la conocedora del tema astral, Yina Calderón lo que busca es tener más fama porque no es una mujer consolidada que tenga un aura espiritual en el que se le pueda predecir que es querida o le tienen mucho respecto.

"Yina necesita ayuda espiritual. La veo totalmente en una nube negativa en su vida, le veo demandas, problemas que tienen que ver con papeles, no va a estar bien", auguró la mencionada vidente.

Asimismo, mencionó que Calderón habla del que sea con tal de obtener la fama, mientras que, en el caso de Emiro, la mujer comunicó que esta situación le va a favorecer.

"Va a hacer más famosos a Emiro, le viene esta controversia espectacular", dijo.

La vidente predice que Emiro saldrá favorecido ante Yina | Foto del Canal RCN.

¿Qué predicción hay sobre la personalidad de Yina Calderón?

Finalmente, la tiktoker recalcó que nada es personal, solamente hizo su "visión espiritual" porque es un tema que está en tendencia y sus seguidores se lo preguntan de manera constante.

Para terminar, se trajo a colación el tema del enfrentamiento de boxeo entre Yina Calderón y Andrea Valdiri. La mujer que se considera una vidente sentenció que esto le favorecerá por completo a la bailarina barranquillera.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Alguno de estos participantes será el primero en pasar al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025