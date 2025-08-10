Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alguno de estos participantes será el primero en pasar al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025

Cinco participantes se disputarán el primer cupo o puesto para pasar al selecto Top 10 de MasterChef Celebrity 2025.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
MasterChef Celebrity 2025
Alguno de estos participantes será el primero en pasar al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

En el capítulo del miércoles 8 de octubre de 2025, las celebridades sin delantal negro se enfrentaron en un reto para poder subir al balcón, y así ganar un puesto para una próxima preparación en la que se definirá al primer participante que ingresará al selecto Top 10 de la producción culinaria del Canal RCN.

¿Quiénes compitieron para subir al balcón de MasterChef Celebrity?

Los chefs jurados Belén Alonso, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría les pidieron preparar a las celebridades una receta con huevos y el portafolio de los productos Diana.

Entonces, las celebridades se disputaron el puesto para el balcón y una de ellas fue elegida para ponerse delantal negro. El chef Jorge Rausch estuvo en la estación de cocina.

Al momento de degustar, los encargados fueron Belén y de Zubiría. Estuvieron muy exigentes con cada plato. Después de esto, tomaron decisiones.

Alejandra Ávila subió al balcón con un arroz chaufa, lo mismo ocurrió con Pichingo al preparar una arepa de huevo, mientras que, la tercera fue la actriz Carolina Sabino.

MasterChef Celebrity
Alejandra Ávila fue la primera en subir al balcón | Foto del Canal RCN.

Finalmente, el último puesto para el balcón estaba entre David Sanín y Ricardo Vesga. Como resultado, el actor no convenció al jurado al presentar un arroz paisa y se fue para el grupo de delantales negro.

¿Quiénes se disputarán el primer cupo para el Top 10 de MasterChef Celebrity 2025?

En total, cinco participantes se disputarán el primer cupo o puesto para pasar al selecto Top 10 de MasterChef Celebrity 2025.

Las celebridades son: Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila, Pichingo, Carolina Sabino y David Sanín. Uno de ellos no solo asegurará una semana más en el formato culinario del Canal RCN, sino que también se convertirá en el primer participante del Top 10.

¿Qué significa llegar al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025?

La presentadora Claudia Bahamón dijo que en este punto de la competencia nadie quiere ser eliminado, ya que justificó que todos anhelan avanzar y por eso es que en este momento dan lo mejor de sí mismos.

MasterChef Celebrity 2025
Se acerca el Top 10 de MasterChef Celebrity 2025 | Foto del Canal RCN.

Llegar al Top 10 de MasterChef significa dar paso a un escalafón más elevando de la competencia, luego de esto vienen las filipinas con seis participantes y la gran final con cuatro.

