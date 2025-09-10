Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ryan Castro rompió el silencio y envió un mensaje a sus seguidoras "pelinegras"

Tras la polémica por su letra sobre mujeres rubias, Ryan Castro rompió el silencio y anunció un nuevo tema dedicado a las pelinegras.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Ryan Castro anuncia las primeras fechas de su gira mundial
Ryan Castro anuncia concierto en Colombia. (Foto AFP / Theo Wargo)

Ryan Castro volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de que una de sus recientes canciones generara opiniones divididas entre sus seguidoras.

En la letra, el artista menciona su gusto por las mujeres de cabello rubio, lo que llevó a cientos de fanáticas a expresar su inconformidad y a cuestionar si el comentario reflejaba una preferencia estética o un estereotipo.

Ante la controversia, decidió pronunciarse en una entrevista, dejando clara su postura y sorprendiendo con una promesa especial para ellas.

¿Qué dijo Ryan Castro sobre sus gustos personales?

Lejos de evadir el tema, el artista antioqueño habló con naturalidad sobre la situación, y aseguró que sus palabras no fueron más que una expresión artística y que, en la vida real, no se guía por rasgos físicos a la hora de enamorarse.

Además, Ryan explicó que, aunque su tema mencione a las mujeres rubias, esto no significa que tenga una preferencia específica o que excluya a las demás, para él, la belleza no está en el color del cabello ni en la apariencia, sino en la conexión emocional que se crea entre dos personas.

¿Cómo reaccionaron las fanáticas de Ryan Castro tras la aclaración?

En redes sociales, muchas seguidoras agradecieron que el artista tomara el tiempo de explicar sus palabras y reconociera el impacto que puede tener su música, sin embargo, también hubo quienes tomaron el tema con humor, recordando que en el pasado Ryan ha demostrado ser cercano a su público femenino y tener un estilo relajado para abordar este tipo de situaciones.

En tono de humor, Ryan dijo que las pelinegras son “más temperamentales, pero también más apasionadas”.
En tono de humor, Ryan dijo que las pelinegras son “más temperamentales, pero también más apasionadas”. (Foto de AFP)

Ryan incluso bromeó al respecto durante la conversación y mencionó que, según su experiencia, las mujeres pelinegras “tienden a ser más temperamentales o enojonas”, pero que eso solo las hace más apasionadas y auténticas.

¿Qué sorpresa prepara Ryan Castro para sus seguidoras pelinegras?

Ryan Castro adelantó que su próximo lanzamiento estará dedicado especialmente a las chicas pelinegras, como una forma de agradecerles por su apoyo y demostrar que no existen cánones únicos de belleza.

En su juventud, Ryan recorría las calles cantando y vendiendo dulces para cumplir su sueño musical.
Ryan Castro aclaró que su letra sobre mujeres rubias fue una expresión artística sin preferencias personales. Foto AFP/ Mireya Acierto

Con esta nueva propuesta, busca cerrar el capítulo de la polémica y enviar un mensaje claro, en su música hay espacio para todas, porque cada una, con su estilo y personalidad, aporta una chispa distinta al mundo que él representa.

