La pista que lanzó Karina García sobre lo que viene en su vida: "Anoten los códigos"

Karina García grabó un video en el que les dijo a sus seguidores que estuviesen pendientes y hay un color que la persigue.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karina García
La pista que lanzó Karina García sobre lo que viene en su vida | Foto de Buen día, Colombia.

Luego de que rompió su vínculo sentimental con Altafulla, la influencer Karina García ha demostrado que se encuentra enfocada en su propio bienestar. Asimismo, ha venido compartiendo detalles del que sería el próximo proyecto en el que va a trabajar.

En el matutino de Buen día, Colombia, del Canal RCN, Karina García reveló que en noviembre se sabrá el nuevo trabajo que tendrá. Aunque no detalló qué es, aseguró que tiene que ver con redes sociales.

¿Qué "códigos" compartió Karina García?

Entre lo más nuevo, la modelo paisa apareció en recientes historias de Instagram, red social en la que ya acumula cinco millones de seguidores, y les pidió a los internautas que vayan "anotando los códigos" relacionado con lo que se vendrá para su vida laboral.

Karina García
Karina García se encuentra trabajando en un nuevo proyecto | Foto del Canal RCN.

Karina García expresó que últimamente la está persiguiendo el color fucsia, siendo esta tonalidad una posible pista del proyecto en el que se encuentra trabajando.

"Últimamente, me persigue el color fucsia, ¿por qué será? Anoten los códigos, bebés. Después no digan que no se los dije", comunicó la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025.

Efectivamente, en el video se observa a la influencer antioqueña en un espacio totalmente iluminado de color fucsia. Pese a esto, no dio más información al respecto.

 

¿Qué se sabe del futuro laboral de Karina García?

Como se había mencionado, Karina García expresó en Buen día, Colombia, que después del enfrentamiento que tendrá el 18 de octubre contra la influencer mexicana Karely Ruíz, se viene un proyecto muy importante en noviembre.

Los internautas y seguidores dieron sus propias conclusiones. Por ejemplo, se prevé que la influenciadora aparecerá en TV, estará en un formato de reality, entre otras opciones, pero no hay nada confirmado.

Karina García
En noviembre se sabrá el futuro de Karina García | Foto del Canal RCN.

En la misma línea, se le preguntó a Karina si iba a quedarse viviendo en Medellín o se mudará a Bogotá. La creadora de contenido contestó que todo depende, abriendo la posibilidad de que deje la capital de Antioquia para arribar a Bogotá.

En definitiva, el tiempo lo dirá todo sobre el futuro de Karina García.

