¿Yina Calderón tiene en su poder un video filtrado del influencer Emiro Navarro?

Yina Calderón tiene a todos con la incógnita de si ella posee o no un comprometedor clip de Emiro Navarro. Esto dijo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Emiro Navarro, Yina Calderón
¿Yina Calderón tiene en su poder un video filtrado del influencer Emiro Navarro? | Foto del Canal RCN.

Durante esta semana, la influenciadora Yina Calderón ha sido el centro de críticas. Luego de que la polémica mujer estrenó su programa, ha desatado reacciones por irse en contra de diferentes colegas, entre ellos el influencer costeño Emiro Navarro.

¿Por qué Yina Calderón está en constante discusión con Emiro Navarro?

Yina Calderón no tuvo piedad ante Emiro e hizo serias acusaciones en contra del joven con el que participó en La casa de los famosos Colombia 2025. Son distintos los señalamientos de la empresaria de fajas, entre ellos se habló sobre un supuesto video filtrado.

Emiro Navarro
Emiro Navarro ha sido señalado sin filtros por Yina Calderón | Foto del Canal RCN.

Por su parte, Emiro Navarro decidió no quedarse callado, pues no está de acuerdo con que Yina lo tache de diferentes maneras cuando no es verdad, según sus declaraciones.

Aun así, se mantienen las diferencias e incluso se habla de la posibilidad de que la situación se escale hasta el ámbito legal.

¿Es cierto que Yina Calderón tiene un comprometedor video de Emiro Navarro?

Volviendo al tema de lo que sería un video e Emiro que Yina mencionó. Los seguidores e internautas quedaron con la incógnita debido a que si bien es cierto que la empresaria luego resultó diciendo que ella no tenía nada en su poder, algunos quedaron con sin sabor porque la polémica influencer ha hecho las mismas acusaciones a otros personajes públicos.

"¿Bueno y qué hay de eso de que tienes un video de Emiro Navarro ínt1mo?", le preguntaron a Yina Calderón.

De inmediato, la emprendedora lanzó su respuesta y causó discordia en los escenarios de interacción social.

Yina Calderón
Yina Calderón no deja de generar polémica | Foto del Canal RCN.

"Mira, yo te voy a decir una cosa, a mí siempre el peladito (Emiro) me ha caído bien, me buscó la lengua y si me busca la lengua me encuentra... 'Yo tengo un video tuyo, te voy a molestar, que no sé qué, yo ríame'... No tengo ningún video de él y si lo tuviera no lo voy a mostrar porque no soy tan m4rica de meterme en problemas", sentenció Yina Calderón.

Así las cosas, la empresaria de fajas comentó que sería una mentira que ella tuviese en su poder un video filtrado de Emiro Navarro, pero a la vez siguió con sus acusaciones dejando abierta la posibilidad de que sí lo tenga, pero no lo exponga.

