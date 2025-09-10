Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mánager y hermana de Zion revelaron cuál fue el accidente que tuvo y cómo está de salud

Detalles del accidente que sufrió el artista Zion y cómo se encuentra tras su hospitalización.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Hermana y mánager sobre Zion
Hermana y mánager desmienten muerte de Zion/AFP: JC Olivera

El mánager y la hermana mayor del cantante Zion rompieron el silencio y hablaron sobre el estado de salud del artista.

¿Cómo fue el accidente que tuvo Zion?

El manejador de la carrera musical del artista contó que el cantante iba manejando una motora y llegando al lugar al que iban a cenar de repente sufrió un percance de salud y perdió el control de la misma, provocando su accidente.

Zion está hospitalizado tras accidente

Según señaló, el artista tuvo un fuerte sangrad* en la cabeza y algunas raspones, desmintiendo supuestas fracturas.

¿Cómo está Zion de salud tras su accidente?

Ambos confesaron que el artista se encuentra bien de salud, pero todavía debe seguir hospitalizado.

"Está estable, está fuera de peligro, está bien, está en su recuperación. les agradecemos las muestra de cariño y oraciones porque sí son efectivas", dijo la hermana.

Asimismo, señaló que para poder darle de alta falta que le realicen algunos exámenes.
Por su parte, su mánager indicó que se encuentra todavía en proceso de asimilación del accidente que sufrió.

"En un shock emocional, está estable, alerta, va conversando y va saliendo de su shock(...) su sangr*do en la cabeza fue totalmente controlado, es un proceso de un par te días", comentó.

Por ahora, los dos reiterando su agradecimiento a sus millones de fanáticos alrededor del mundo y pidieron prudencia con el tema, desmintiendo rumores de una supuesta muerte o información falsa sobre lo sucedido.

Destacaron que, todo lo que ocurra con el cantante será informado a través de sus redes sociales para que no hayan malentendidos.

Por el momento, sus fanáticos siguen mostrándose al pendiente de la salud del cantante, dejándole diversos mensajes expresándole todo su cariño y apoyo en este momento difícil para él y su familia.

Hermana y mánager hablan de la salud de Zion

Cabe señalar que, varios colegas han estado pendientes de lo que está sucediendo con el cantante, entre ellos Lennox, de quien se separó en el 2024, J Balvin, Andy Rivera, entre otros, que le han deseando una pronta recuperación y pueda seguir con sus compromisos laborales y cautive a todos con su música.

