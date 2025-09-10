Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jhonny Rivera causa preocupación por su estado de salud ¿Qué sucedió?

El cantante Jhonny Rivera causó preocupación al mostrarse en redes recibiendo sueroterapia. Luego, explicó la verdadera razón del procedimiento.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Jhonny Rivera reveló la verdadera razón por la que no hace conciertos para menores
El motivo detrás de la decisión de Jhonny Rivera de no presentarse ante menores. (Foto Canal RCN).

Jhonny Rivera volvió a alertar a sus seguidores luego de compartir un video en sus historias de Instagram que generó gran inquietud sobre su estado de salud.

¿Por qué Jhonny Rivera preocupó a sus seguidores con su más reciente publicación?

En las imágenes, el artista apareció recostado y conectado a un suero de color azul, situación que despertó especulaciones y comentarios en redes sobre un posible quebranto de salud.

Sin embargo, minutos más tarde explicó que no se trataba de una emergencia médica, sino de un procedimiento de rutina que realiza para mantenerse en condiciones tras semanas de trabajo y compromisos musicales.

 

El artista, que ha estado presentándose en distintas ciudades del país, aseguró que los viajes constantes, los conciertos y la falta de descanso pueden pasar factura al cuerpo, razón por la cual decidió recurrir a la sueroterapia.

En el que aplican una mezcla de vitaminas, minerales y electrolitos directamente en el torrente sanguíneo para revitalizar y ayudar con el cansancio físico y mental.

¿Qué explicó Jhonny Rivera sobre su recuperación y su estado actual?

Jhonny Rivera quiso aclarar que su salud no estaba en riesgo y explicó que la sueroterapia es parte de su rutina para mantenerse activo, además, contó que la noche anterior había compartido algunos cocteles con Jenny López, su prometida, y que ambos habían sentido los efectos de la resaca al día siguiente.

¡Así va quedando la finca de Jhonny Rivera! Mostró detalles sorprendentes
Jhonny Rivera encendió las redes tras publicar un video conectado a un suero azul. (Foto Canal RCN).

Pese a las bromas y comentarios de algunos seguidores, la publicación también generó mensajes de apoyo y preocupación real, pues muchos aprovecharon para enviarle buenos deseos y recordarle la importancia de cuidar su salud en medio de su agenda.

¿Cómo mantiene Jhonny Rivera su bienestar pese al ritmo de trabajo?

Jhonny ha contado en varias ocasiones que, aunque su carrera le exige un ritmo acelerado, procura mantener hábitos saludables, descansar y apoyarse en tratamientos y rutinas de ejercicio para cuidar su cuerpo.

La romántica foto de Jenny López y Jhonny Rivera
Jhonny Rivera explicó que no se trataba de una emergencia médica, sino de sueroterapia. (Foto: Canal RCN)

Jhonny no solo despejó rumores sobre su salud, sino que también dio un mensaje de responsabilidad y autocuidado, recordando que la salud sigue siendo la prioridad.

