Así reaccionaron participantes al llamativo look de Rausch en MasterChef Celebrity: “Muñeco de torta”

En un nuevo episodio de MasterChef Celebrity Colombia, a punto de conocerse el top 10 de los participantes que ingresaron al prestigioso grupo selecto, Jorge Rausch sorprendió con su look y generó reacciones divertidas entre los concursantes.

¿Por qué el look de Jorge Rausch fue tan comentado en MasterChef Celebrity Colombia?

En la cocina más importante del país, los participantes entraron al set con su tradicional cántico de Pichingo y Carolina Sabino sobre el top 10; sin embargo, en esta ocasión Claudia Bahamón le hizo una singular petición al humorista.

Y aunque varios concursantes mostraban nerviosismo y ansiedad por esta nueva etapa en la competencia, David Sanín confesó: “Siento como una final adelantada”.

Al ubicarse en sus estaciones, Claudia pidió a Pichingo que tocara algo tropical con su instrumento musical, y él no dudó en hacerlo, enfocando su arte en Jorge Rausch por su singular traje.

Los tres chefs lucieron elegantes para la ocasión. Nicolás de Zubiría optó por un blazer café, pantalón azul oscuro y zapatos que combinaban con su saco. La mexicana Belén Alonso escogió un vestido floral largo.

Y finalmente, Rausch eligió un traje completamente blanco, acompañado de una camiseta negra y zapatos blancos y negros al estilo boliche, que estuvieron de moda en los años 60.

MasterChef Celebrity Colombia: Jorge Rausch impacta con su elegante y divertido atuendo. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue la reacción los participantes de MasterChef Celebrity Colombia al traje de Jorge Rausch?

Los participantes que aún continúan en la competencia no dudaron en bromear sobre el estilo del chef.

En la troba de Pichingo, le dijeron que parecía ir a su primera comunión, lo que desató la risa inmediata de Nicolás.

Mientras Raúl Ocampo comentó: “Parece un muñeco de torta”. Violeta Bergonzi bromeó sobre su traje mientras bailaba, y Claudia Bahamón no paraba de reír: “Perdón, Jorgi, pero estás muy lindo hoy”.

Michelle también opinó sobe el look: “Jorge siempre tiene unas pintas particulares; lo único es que no me gustan los zapatos, o al menos con esa pinta”.

Sin dudarlo, Jorge Rausch rompió el silencio y respondió contundentemente a los cocineros:

“Necesitaba hoy claramente venir muy elegante para recibir a ese primer cocinero del top 10. Esto no es cualquier vaina. Yo vine para la ocasión”.

En esta ocasión los cocineros de MasterChef Celebrity se enfrentaron en un nuevo reto individual con pollo.