Altafulla causó revuelo tras publicar curioso video: “Ya va a empezar a hablar mal de Karina”

El cantante barranquillero, Andrés Altafulla, sorprendió a sus seguidores por sus palabras y la sinceridad con la que se expresó al compartir un curioso video en redes sociales.

Artículos relacionados Influencers Muere reconocido influencer tras realizarse el popular procedimiento estético "foxy eyes"

¿Por qué Altafulla se fue a vivir a Medellín?

El ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia compartió varios videos en los que no solo sorprendió por sus palabras, sino además por su radical cambio físico.

El cantante, quien se encuentra en la ciudad de Medellín, donde ahora reside tras cumplir con unos compromisos laborales en medio del lanzamiento de su nueva canción Paila.

Artículos relacionados Talento nacional Margarita Rosa de Francisco se viste de luto tras lamentable pérdida: ¿quién era?

Recientemente, a través de un en vivo, compartió con su fanaticada un house tour del apartamento que adquirió en arriendo en la capital antioqueña, que, según lo revelado por él mismo, lo tenía desde agosto.

¿Mensaje para Karina? Andrés Altafulla sorprende con enigmático video. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Altafulla que generó tanta sorpresa entre sus fans?

A través de su cuenta de TikTok, donde cuenta con más de 2.9 millones de seguidores, compartió un video diciendo que, si hablaba, la embarraba, pero si se quedaba callado también.

Artículos relacionados Talento nacional Pichingo de MasterChef Celebrity se pronunció y reveló la verdad detrás de su hospitalización

“Estoy en un momento de mi vida… Que si hablo la cag0 y si no hablo también la cag0”, dijo en el video.

Y es que no solo las palabras de Altafulla llamaron la atención de los fans, pues algunos las interpretaron como una indirecta a su situación sentimental, luego de terminar su relación con la modelo paisa Karina García.

Pero otros comentarios lo interpretaron como una indirecta de Altafulla hacia Karina y no les gustó a muchos que simpatizan con la paisa: “Ya va a empezar a hablar mal de Kari”.

Además, notaron un detalle que, sin duda, generó miles de comentarios tras aparecer sin barba. Entre los comentarios se podían apreciar algunos diciendo “cerrando ciclos”, y otros señalando que se veía más joven: “Se quitó como ocho años de encima”, escribió una internauta.

¿Mensaje para Karina? Andrés Altafulla sorprende con enigmático video. (Foto: Canal RCN)

Sin duda, es un video que generó revuelo entre los usuarios al notar otro detalle: el saco que llevaba Altafulla ya había aparecido en una ocasión anterior, cuando Karina García lo usó mientras él la abrazaba.

Por lo pronto, el cantante barranquillero continúa muy enfocado con sus proyectos musicales y su nueva canción Paila.