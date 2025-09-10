Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocido integrante de Kiss causa preocupación tras grave accidente: ¿qué se sabe?

Famoso integrante de la agrupación musical de Kiss causa preocupación tras reciente accidente automovilístico.

Reconocido integrante de Kiss causa preocupación tras grave accidente: esto se sabe
¿Quién es el famoso integrante de Kiss que tuvo grave accidente? | AFP: Sebastien Salom-Gomis

Una de las agrupaciones de rock más reconocidas a nivel internacional es Kiss, la cual se ha dado a conocer por su amplia trayectoria profesional y el éxito de varias de sus canciones como: ‘Forever’, ‘I was made for lovin’ you’, ‘Beth’ y ‘Detroit Rick City’.

Además, varios internautas han demostrado su preocupación a través de las diferentes plataformas digitales tras el desafortunado accidente que tuvo uno de los integrantes de la agrupación musical.

¿Quién es el reconocido integrante de Kiss que sufrió un accidente?

El nombre de Gene Simmons se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse el desafortunado accidente que presentó recientemente mientras conducía un vehículo.

Reconocido integrante de Kiss causa preocupación tras grave accidente: esto se sabe
Esto se sabe sobre el accidente de integrante de Kiss. | AFP: Roy Rochlin

Tal como lo han revelado medios internacionales, se evidencia que el miembro de Kiss protagonizó un desafortunado accidente automovilístico en el que perdió el control de su vehículo y chocó con otro auto que estaba estacionado.

Por su parte, según lo han anunciado fuentes cercanas del bajista de Kiss, los hechos se presentaron cuando tuvo una pérdida de conocimiento, es decir, tuvo un leve desmayo antes del accidente.

A raíz de esta situación, las autoridades realizaron las respectivas investigaciones del accidente ante el choque de Gene Simmons con el otro vehículo que estaba estacionado.

¿Qué se sabe del estado de salud del integrante de Kiss?

Recientemente, la esposa del bajista de Kiss, llamada: Shannon Tweed, confirmó en un medio internacional llamado: BDC, que Genne se encuentra bajo los respectivos cuidados médicos, guardando reposo en su hogar para su pronta recuperación.

Reconocido integrante de Kiss causa preocupación tras grave accidente: esto se sabe
¿Qué dijo el bajista de Kiss tras su reciente accidente? | AFP: Juan Pablo Pino

Así también, el artista se pronunció recientemente a través de su cuenta oficial de X, anteriormente conocida como Twitter, todos los detalles acerca de su estado de salud:

“Gracias a todos por sus buenos deseos. Estoy perfectamente bien. Tuve un pequeño accidente. Sucede. Sobre todo, a quienes conducíamos fatal. Y ese soy yo. Todo bien”, añadió el artista en la descripción de la publicación.

Por el momento, los fanáticos de Kiss le han enviado emotivos mensajes de apoyo al integrante de Kiss para que pueda seguir retomando todos sus proyectos a nivel personal y musical.

