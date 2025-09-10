Felix Gerardo Ortiz Torres, mejor conocido como Zion, tiene preocupados a sus millones de fans luego de revelarse el pasado 7 de octubre que sufrió un accidente y que estaba hospitalizado.

¿Qué reveló el nuevo comunicado sobre la salud del reguetonero Zion?

El equipo del cantante puertorriqueño fue el encargado de revelar la noticia del accidente de Zion y los primeros detalles de su estado de salud.

Sin embargo, pasaron más de 24 horas para que el equipo de Zion se volviera a pronunciar a través de sus redes sociales, en donde lanzaron un nuevo comunicado oficial con el último parte médico del artista.

Queremos agradecer de corazón a la familia, amigos y fanáticos por todas las oraciones y muestras de cariño recibidas en los últimos días.

El equipo del cantante enfatizó en que él estaba enfocado en su recuperación para poder seguir con el cronograma de lanzamiento de su nuevo álbum “The perfect Melody 2”.

Zion continúa recuperándose favorablemente y confía plenamente en que Dios tiene el control, espera estar completamente recuperado pronto para seguir disfrutando y cumpliendo con sus compromisos.

Estado de salud de Zion preocupa a sus seguidores. (AFP: Ethan Miller)

¿Qué se sabe del accidente en el que se vio involucrado Zion?

El equipo del artista puertorriqueño aseguró que el cantante se mantenía positivo y enfocado en su recuperación para seguir compartiendo nueva música a sus seguidores.

A pesar de las circunstancias, se mantiene positivo, enfocado y con la fe puesta en regresar para continuar compartiendo su música con todos ustedes.

Por otra parte, adicional al comunicado del artista, el presentador puertorriqueño Fernán Vélez reveló otros detalles del accidente del artista.

Al parecer, según el presentador, el cantante iba manejando un cuatrimoto cuando sufrió el choque, aparentemente iba con una mujer de acompañante, quien también está hospitalizada.

Frente a las lesiones, el periodista aseguró que el artista al parecer tenía unas lesiones en su cabeza, rostro y otras partes del cuerpo.

“¿Qué tiene Zion? Aparente y alegadamente, un sangrado en la cabeza muy peligroso, una fractura en la clavícula… tiene fractura en su nariz y otras áreas de la cara”, precisó.

¿Qué reacciones ha dejado el nuevo parte médico de Zion?

Ryan Castro, Tito el Bambino, J Álvarez, Valentino, Alex Sensatio, Andy Rivera, entre otros se han pronunciado en redes sociales tras conocerse el nuevo parte médico del cantante.

Muchos le han estado enviando mensaje de apoyo y deseándole pronta recuperación al artista puertorriqueño tras su accidente.

Asimismo, miles de fanáticos del artista han estado colocando comentarios ánimo para el artista en este difícil momento en el que su salud no está al 100%.

El equipo del artista agradeció todos esos mensajes de apoyo y buena energía que ha recibido Zion tras conocerse la noticia de su accidente.

Gracias por el cariño, las oraciones y el apoyo constante. Zion promete volver más fuerte que nunca.