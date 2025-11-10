Karina García confiesa que no ha tenido buenos días y cuenta qué la mantiene distraída

Karina García está completamente enfocada en su preparación para el enfrentamiento de boxeo contra Karely Ruiz en el esperado evento Stream Fighters 4, que se llevará a cabo el próximo 18 de octubre de 2025 en el Coliseo Medplus de Bogotá.

Karina García entrena sin descanso para enfrentar a Karely Ruiz. (Foto de Canal RCN)

La influencer conocida por su autenticidad y cercanía con sus seguidores, ha estado compartiendo parte de su proceso de entrenamiento en redes sociales, mostrando que detrás del espectáculo también hay disciplina, esfuerzo y compromiso.

¿Qué mostró Karina García en su historia de Instagram?

En una de sus historias de Instagram, Karina se mostró en ropa deportiva, visiblemente agotada, pero decidida a continuar con su rutina.

El video dejó ver su lado más humano hablando de lo difícil que es entrenar en los días en los que el cuerpo no está al cien por ciento y cuando se siente sin ánimos.

¿Qué dijo Karina García sobre su entrenamiento en días difíciles?

A pesar de eso, dejó claro que no hay espacio para las excusas, y que el compromiso con el evento está por encima de cualquier malestar.

Karina García no solo mostró que está entrenando físicamente, sino que también está enfrentando el resto desde la parte emocional. El Stream Fighters 4 se ha convertido en uno de los espectáculos digitales más esperados del año.

El enfrentamiento de boxeo entre Karina García y Karely Ruiz es uno de los encuentros más esperados de la velada, no solo por la popularidad de ambas, sino por el contraste entre sus estilos y personalidades.

Por su parte, Karely Ruiz también ha estado entrenando intensamente y mostrando sus avances físicos. La cartelera del evento incluye a varios creadores de contenido y figuras del entrenamiento digital, y promete una noche cargada de adrenalina, espectáculo y sorpresas.

Para Karina García, este combate representa más que un combate, es una oportunidad para demostrar que puede superar sus límites, incluso con días difíciles.

Mientras se acerca la fecha, los seguidores de Karina García siguen atentos a cada actualización por parte de la creadora de contenido.