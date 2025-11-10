Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hermana de B-King sacó a la luz video que grabó junto al cantante antes de su fallecimiento

Stefanía Agudelo reveló un emotivo video que grabó junto a su hermano B-King antes de su fallecimiento: "Me alegra la existencia".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Hermana de B-King reveló video
Stefanía Agudelo compartió emotivo recuerdo junto a B-King. (Fotos Canal RCN)

Stefanía Agudelo, hermana del cantante fallecido Bayron Sánchez, mejor conocido como B-King reveló recientemente un emotivo video que grabó junto a él antes de su fallecimiento.

¿Cuál fue el inédito video que Stefanía Agudelo sacó a la luz junto a su hermano B-King?

La hermana de B-King era una de las personas más cercanas al artista en vida, siendo más que su familiar, una de sus mejores amigas y así lo demostraban en sus redes sociales.

Precisamente, en la tarde del 11 de octubre Stefanía quiso mostrarles a sus seguidores el último video que al parecer grabó junto a su hermano Bayron Sánchez días antes de su viaje a México.

En el audio visual aparecía Stefanía en primer plano haciendo Lip Sync de un audio viral en TikTok en el que expresaba que su hermano era una de las personas que más le alegraban la vida, esto lo hacía mientras lo señalaba.

Este es el tipo de mam*das que me alegran la existencia.

Stefanía Agudelo y B-King video
Stefanía Agudelo compartió emotivo momento junto B-King. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Qué mensaje le dedicó Stefanía Agudelo a B-King junto al último video que grabaron juntos?

La hermana del artista sacó a la luz este inédito video que ahora conserva en su galería y corazón como un recuerdo valioso junto a su hermano.

Junto al inédito video, Stefanía expresó varias palabras de amor y cariño hacia su hermano en donde aseguró que lo tenía siempre presente.

Te llevo en mi alma.

Además, la hermana del fallecido artista dejó un estremecedor mensaje en el que aseguró que le mandaba este gesto de amor a B-King hasta donde estuviese.

Un beso hasta el cielo.

