Hermana de B-King mostró el conmovedor homenaje que le rindieron al cantante

Ha pasado una semana desde que se le dio el último adiós al cantante Byron Sánchez (B-King) en Medellín, y tras este triste momento su hermana y familiares quisieron rendirle un homenaje al artista.

¿Cuál fue el homenaje que le rindieron a B-King a una semana de su entierro?

El pasado 2 de octubre, familiares, amigos y seguidores de B-King lo despidieron de este plano terrenal en una ceremonia fúnebre en Campos de Paz luego que su cuerpo fuero repatriado desde México en donde perdió la vida.

Stefanía Agudelo, hermana del artista, ha sido la encargada de compartir algunos detalles con los seguidores de B-King en donde ha expresado el gran dolor que hay entre todos los que lo conocieron.

Precisamente, la hermana de B-King compartió un sincero mensaje en el que expresó el gran vació que sentían con su mamá en medio de su proceso de duelo.

Aquí en la casa, llevando este dolor, poco a poco vamos entendiendo y aceptando que Bayron ya no está con nosotros, todos los días es como diferente, un duelo diferente.

Tras más de ocho días de haber enterrado a B-King, los familiares y seres queridos del artista han decidido rendirle un homenaje a través de un novenario póstumo.

Mánager de B-King reveló su teoría sobre lo que pasó antes de su muerte

¿Qué mensaje compartió la hermana de B-King a una semana de su entierro?

Stefanía Agudelo compartió un video del novenario que le llevan haciendo a su hermano tras su entierro en una iglesia de Medellín. Un novenario es una serie de oraciones y rituales que se realizan durante nueve días consecutivos después del fallecimiento de una persona.

Su propósito principal es pedir por el descanso eterno del alma del difunto, acompañar a los seres queridos en el duelo y ofrecer consuelo y apoyo espiritual a través de la fe.

Precisamente, la hermana del artista mostró cómo fue ese homenaje que ya están terminando y junto al video dejó un estremecedor mensaje.

Dios, padre, te entregamos la vida de Byron, con la firme certeza que se encuentra contigo en la luz, en la paz, sintiéndose pleno y feliz a tu lado, tal y como nos lo compartes hoy en esta hermosa canción.

¿Qué se sabe del caso de B-King tras su entierro?

En los últimos días el mánager B-King rompió el silencio sobre lo que pasó con el artista en su visita a México en donde desapareció y posteriormente apareció sin vida.

Juan Camilo Gallego reveló en el pódcast Más allá del silencio de Rafa Poveda que él no tuvo nada que ver con la tragedia del artista y su amigo Regio Clown.

El mánager de B-King contó que el día de la desaparición de los artistas tuvo contacto con Regio Clown horas antes en donde le reveló que se vería con una persona apodada como "Diablis".

Asimismo, confesó que les pagaron 1.500 dólares para presentarse en México y que el artista estaba feliz y emocionado por su primera presentación en el país azteca.

Sin embargo, Juan Camilo reveló que las autoridades mexicanas no han revelado más detalles de lo que pudo pasarle a B-King y tampoco de los presuntos responsables.