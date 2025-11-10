Yina Calderón criticó la participación de ‘La Segura’ en La casa de los famosos: “no hizo nada”

La creadora de contenido y empresaria Yina Calderón volvió a generar polémica con sus declaraciones sobre La Segura, participante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Durante la transmisión de su programa digital, Calderón cuestionó la presencia de Natalia Segura dentro del formato televisivo y afirmó que su paso por el reality fue poco relevante.

Según Yina, la influencer paisa “no hizo nada” durante su estadía en la casa y no logró destacarse frente a la audiencia. La afirmación, hecha en tono directo y sin filtros, rápidamente captó la atención de seguidores y detractores en redes sociales.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre La Segura?

El espacio digital de Calderón se ha convertido en un escenario donde analiza lo que ocurre en la farándula y comenta sobre diferentes personalidades del entretenimiento. En esta ocasión, el turno fue para La Segura, quien ya había respondido con anterioridad a críticas similares.

Las palabras de Yina Calderón no se dieron en solitario. Su hermana Juliana, con quien comparte las transmisiones, coincidió con la opinión y aseguró que Natalia Segura no generó mayor contenido en el programa.

De hecho, comentó que lo único recordado de su participación fue verla circular por la casa en su pequeño carrito, lo cual no aportó mayor interés televisivo.

¿Cuál fue la reacción de ‘La Segura’ ante las críticas de Yina Calderón?

Por el momento, La Segura no ha respondido a estas recientes declaraciones. En ocasiones anteriores, la influencer había dejado claro que los comentarios de Calderón no le afectan y que prefiere concentrarse en sus proyectos personales y familiares.

Actualmente, Natalia Segura atraviesa una etapa distinta de su vida tras convertirse en madre junto al chef peruano Ignacio Baladán.

En varias oportunidades ha manifestado que no se detendrá a contestar críticas que considera irrelevantes y que no aportan a su carrera ni a su presente personal.