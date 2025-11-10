Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón criticó la participación de ‘La Segura’ en La casa de los famosos: “no hizo nada”

Yina Calderón cuestionó la participación de ‘La Segura’ en La casa de los famosos, señalando que su paso por el reality fue poco relevante.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Yina Calderón criticó la participación de ‘La Segura’ en La casa de los famosos
Yina Calderón cuestionó la participación de ‘La Segura’ en La casa de los famosos. Fotos Canal RCN

La creadora de contenido y empresaria Yina Calderón volvió a generar polémica con sus declaraciones sobre La Segura, participante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Durante la transmisión de su programa digital, Calderón cuestionó la presencia de Natalia Segura dentro del formato televisivo y afirmó que su paso por el reality fue poco relevante.

Yina y su mamá dan de qué hablar en redes.
(Foto Canal RCN)

Según Yina, la influencer paisa “no hizo nada” durante su estadía en la casa y no logró destacarse frente a la audiencia. La afirmación, hecha en tono directo y sin filtros, rápidamente captó la atención de seguidores y detractores en redes sociales.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yina Calderón sobre La Segura?

El espacio digital de Calderón se ha convertido en un escenario donde analiza lo que ocurre en la farándula y comenta sobre diferentes personalidades del entretenimiento. En esta ocasión, el turno fue para La Segura, quien ya había respondido con anterioridad a críticas similares.

Las palabras de Yina Calderón no se dieron en solitario. Su hermana Juliana, con quien comparte las transmisiones, coincidió con la opinión y aseguró que Natalia Segura no generó mayor contenido en el programa.

De hecho, comentó que lo único recordado de su participación fue verla circular por la casa en su pequeño carrito, lo cual no aportó mayor interés televisivo.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la reacción de ‘La Segura’ ante las críticas de Yina Calderón?

Por el momento, La Segura no ha respondido a estas recientes declaraciones. En ocasiones anteriores, la influencer había dejado claro que los comentarios de Calderón no le afectan y que prefiere concentrarse en sus proyectos personales y familiares.

la Segura le contesta a Yina Calderón

Actualmente, Natalia Segura atraviesa una etapa distinta de su vida tras convertirse en madre junto al chef peruano Ignacio Baladán.

En varias oportunidades ha manifestado que no se detendrá a contestar críticas que considera irrelevantes y que no aportan a su carrera ni a su presente personal.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así atrae prosperidad Marcela Reyes: la ley que cambia la forma de ver la vida Marcela Reyes

Marcela Reyes habla de sus errores y envía fuerte indirecta: “Ahí uno se da cuenta quién es quién”

La DJ colombiana compartió con sus seguidores que atraviesa un proceso de reconstrucción personal y profesional.

Conoce qué dijo la hija de Carlos Barbosa Talento nacional

Hija de Carlos Barbosa rompió el silencio tras el fallecimiento del actor: "Descansa en paz papito"

Bella Barbosa, hija del actor Carlos Barbosa, compartió un emotivo mensaje y reveló inéditas fotografías de su padre tras su fallecimiento.

Hermana de B-King mostró el homenaje que le rindieron al cantante Talento nacional

Hermana de B-King mostró el conmovedor homenaje que le rindieron al cantante

Stefanía Agudelo, hermana de B-King, compartió el tributo que le rindieron al cantante tras una semana de su muerte: "Te entregamos la vida de Byron".

Lo más superlike

Mamá de Martín Elías reveló premonición que tuvo Martín Elías

Mamá de Martín Elías reveló la premonición que tuvo antes de su muerte ¡Le hizo advertencia!

Patricia Acosta, mamá de Martín Elías, sacó a la luz la última conversación que tuvo con su hijo antes del trágico accidente que le costó la vida.

Nicki Nicole sorprende a sus seguidores cantando vallenato. Talento internacional

Cantante argentina sorprendió con su interpretación del Binomio de Oro, "lo hizo espectacular"

Viral

¡Luto en el arte! Murió el reconocido fotógrafo mexicano Pepe Soho

Enfermedad de Flavia Laos Influencers

Qué es la soriasis guttata, la enfermedad incurable que padece la influencer Flavia Laos

Valentina Taguado, Raúl Ocampo Valentina Taguado

Taguado conmueve con Raúl Ocampo al pasar al Top 10 de MasterChef: "Nuestros ángeles estuvieron"