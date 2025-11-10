Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mamá de Yina Calderón celebrará su cumpleaños lejos de sus hijas, "sus razones tendrán"

La madre de Yina Calderón compartió un emotivo mensaje sobre su cumpleaños y la ausencia de sus hijas en ese día especial.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Mamá de Yina y Juliana Calderón sorprende a sus seguidores al revelar que pasará su cumpleaños sola.
Merly, Mamá de Yina y Juliana Calderón conmueve al revelar que pasará sus cumpleaños en soledad. (Fotos Canal RCN)

La familia Calderón vuelve a ser tema de conversación en las redes sociales, esta vez por un motivo que ha tocado el corazón de muchos de sus seguidores.

Merly, mamá de Yina y Juliana les landa indirecta en redes sociales.
Merly Ome confiesa que sus hijas no la acompañarán en su cumpleaños. (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo la mamá de Yina Calderón sobre su cumpleaños?

La atención esta vez se ha centrado en Merly Ome, madre de Yina Calderón, quien compartió un mensaje cargado de emoción que rápidamente se volvió viral.

En el video, Merly expresa que se siente triste por tener que celebrar su cumpleaños sola. En sus palabras, dejó claro que sus hijas no quisieron acompañarla en esta fecha especial.

“Sus motivos tendrán, respetable”, dijo Merly mamá de Yina Calderón en su publicación.

En la publicación, que generó una ola de reacciones por parte de los internautas, se le ve a Merly visiblemente afectada con la voz entrecortada y un tono melancólico.

El video fue publicado directamente por Merly en sus redes sociales, sin filtros, ni ediciones, lo que, según sus seguidores, le da más validez al mensaje.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video de Merly?

Muchos seguidores apoyaron a Merly comentando que se sintieron identificados con la situación, mientras otros criticaron el motivo de las hijas de Merly para no estar presentes en una fecha tan especial, además de compartir un momento tan privado y familiar.

“Quien no está bien con su madre, no está bien con nadie”, comentó un internauta en el video.

Este clip reavivó las especulaciones sobre la relación entre Yina Calderón y su madre, ya que, muchos seguidores dicen que esta nueva situación deja en evidencia las tensiones familiares siguen presentes.

Merly, conocida por su carácter fuerte y sus declaraciones sin anestesia, mostró en este video una faceta más vulnerable, lo que generó una respuesta más emocional que polémica por parte de los internautas.

Hasta el momento, Yina Calderón no se ha pronunciado públicamente sobre el tema, lo que ha aumentado la intriga entre sus seguidores.

¿Qué se sabe de la relación entre Yina Calderón y su mamá?

Por otro lado, algunos usuarios han recordado que no es la primera vez que se evidencias distancias entre Merly y sus hijas.

En entrevistas pasadas, Yina ha hablado abiertamente sobre las diferencias con su familia, incluso durante su participación en La casa de los famosos Colombia, donde mencionó episodios de tensión con su madre.

Yina y su mamá dan de qué hablar en redes.
Merly mamá de Yina Calderón, asegura que sus hijas no estarán presentes en su fecha especial. (Foto Canal RCN)
