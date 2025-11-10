Pareja de Fede Dorcaz se pronunció tras su inesperada muerte, “él no estaba en malos pasos”

El pasado 9 de octubre, la noticia de la muerte de Fede Dorcaz conmocionó a la escena musical y de entretenimiento en México, Argentina y Colombia.

El joven cantante y modelo de 29 años fue interceptado mientras conducía por el anillo Periférico, a la altura de la colonia Ampliación Daniel Garza, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el artista fue alcanzado en plena vía. Dorcaz, quien había residido en México los últimos años, estaba en pleno crecimiento profesional y tenía previsto debutar en el programa “Las Estrellas Bailan en Hoy” el 13 de octubre.

¿Qué dijo la pareja de Fede Dorcaz tras su inesperada muerte?

Mariana Ávila, creadora de contenido y cantante venezolana, compartió un mensaje público tras la tragedia.

La influencer, que mantiene una sólida comunidad en YouTube, TikTok e Instagram, explicó que había estado en contacto con Dorcaz minutos antes de su muerte y que él se encontraba entusiasmado con sus próximos pasos profesionales.

Revelan últimos videos de Fede Dorcaz antes de morir. (FOTO: AFP)

En sus declaraciones, Ávila fue enfática: “Nunca en la vida estuvo en malos pasos. Justicia, no mentiras”, escribió en redes sociales, rechazando versiones que intentan desviar la atención de lo ocurrido.

El pronunciamiento de Ávila generó gran repercusión entre seguidores y colegas, quienes se unieron a su pedido de respeto y justicia en torno al caso.

¿Qué se sabe de la muerte del cantante Fede Dorcaz?

Fede Dorcaz inició su carrera artística en 2017, dando sus primeros pasos en la música con un estilo marcado por la autenticidad y el amor por el escenario. Desde entonces, en pocos años logró consolidarse como cantante, compositor y también como modelo, participando en proyectos que mostraban su versatilidad y carisma.

Su voz y presencia escénica lo distinguieron rápidamente dentro de un competido panorama musical, permitiéndole abrirse camino con determinación y constancia.

Además de su faceta musical, Dorcaz encontró en México un lugar donde podía crecer profesionalmente, establecer colaboraciones y tejer lazos significativos dentro de la industria del entretenimiento.

Novia de Fede Dorcaz se pronunció. AFP: Gladys Vega

En este país no solo impulsó su carrera artística, sino que también logró conectar con nuevos públicos, expandiendo su alcance y consolidando su imagen como un talento emergente en ascenso.