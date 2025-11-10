Revelan últimos videos del cantante Fede Dorcaz antes de que le quitaran la vida en México

Al medio día de este viernes 10 de octubre se conoció la lamentable noticia del fallecimiento del cantante argentino de 29 años, Fede Dorcaz, en circunstancias que aún son materia de investigación en la Ciudad de México.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la música! Falleció el cantante Fede Dorcaz en extrañas circunstancias en México

De acuerdo con las autoridades, el artista musical habría sido víctima de unos delincuentes en moto que lo 4t4c4ron cuando él se movilizaba en su camioneta blanca por la Avenida Anillo Periférico en la capital mexicana en la noche del jueves 9 de octubre. No obstante, aún se desconocen los motivos del 4taqu3, pues hasta ahora se está descartando un robo.

¿Cuáles son los últimos videos de Fede Dorcaz antes de su muerte?

Ahora surgieron algunos videos que grabó el cantante junto a varios amigos en el aeropuerto desde el que se dirigiría a México y conmueve la felicidad con la que viajaba, pues claramente no sabía que sería su último viaje, un hecho que ha dejado con un gran vacío a todos sus fans y familiares.

En el video se ve cómo el joven tiene todo su atuendo para viaje: ropa cómoda e informal; acompañado de accesorios de viaje como sus auriculares y gafas de sol. Además, les menciona a sus fans lo emocionado que está de volver a México para trabajar y lo agradable que se siente con sus compañeros de viaje.

En los comentarios de estos videos que ya son virales se lee cómo muchos internautas se muestran preocupados por el destino que ya varios cantantes han corrido en este país latinoamericano y se preguntan por las medidas de seguridad que deberían implementar las autoridades, recordando el trágico final que también tuvo el colombiano conocido como B-King.

Programa en el que iba a participar Fede Dorcaz confirmó su fallecimiento. (AFP: Gladys Vega)

¿Qué otros detalles se conocen de la muerte de Fede Dorcaz?

Cabe recordar que también se lamentan mucho las emociones que debe tener la novia del artista, la influencer Mariana Ávila con quien, de hecho, el cantante iba a participar en un reality musical en este país.

Artículos relacionados Viral Muere Rafaela Del Bianchi, expareja de famosa futbolista del Manchester City; esto se sabe

Además, el canal en el que iban a participar los dos famosos antes de la noticia también lamentó el hecho con un comunicado publicado en sus redes sociales, destacando el vacío que dejaba esta partida.