Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Revelan últimos videos del cantante Fede Dorcaz antes de que le quitaran la vida en México

En redes se sigue hablando del trágico hecho que dejó sin vida al cantante de 29 años y el cual se sigue investigando para saber si tiene relación con la muerte de B-King.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Revelan últimos videos del cantante argentino de 29 años, Fede Dorcaz, antes de morir.
Revelan últimos videos de Fede Dorcaz antes de morir.

Al medio día de este viernes 10 de octubre se conoció la lamentable noticia del fallecimiento del cantante argentino de 29 años, Fede Dorcaz, en circunstancias que aún son materia de investigación en la Ciudad de México.

Artículos relacionados

De acuerdo con las autoridades, el artista musical habría sido víctima de unos delincuentes en moto que lo 4t4c4ron cuando él se movilizaba en su camioneta blanca por la Avenida Anillo Periférico en la capital mexicana en la noche del jueves 9 de octubre. No obstante, aún se desconocen los motivos del 4taqu3, pues hasta ahora se está descartando un robo.

¿Cuáles son los últimos videos de Fede Dorcaz antes de su muerte?

Ahora surgieron algunos videos que grabó el cantante junto a varios amigos en el aeropuerto desde el que se dirigiría a México y conmueve la felicidad con la que viajaba, pues claramente no sabía que sería su último viaje, un hecho que ha dejado con un gran vacío a todos sus fans y familiares.

En el video se ve cómo el joven tiene todo su atuendo para viaje: ropa cómoda e informal; acompañado de accesorios de viaje como sus auriculares y gafas de sol. Además, les menciona a sus fans lo emocionado que está de volver a México para trabajar y lo agradable que se siente con sus compañeros de viaje.

En los comentarios de estos videos que ya son virales se lee cómo muchos internautas se muestran preocupados por el destino que ya varios cantantes han corrido en este país latinoamericano y se preguntan por las medidas de seguridad que deberían implementar las autoridades, recordando el trágico final que también tuvo el colombiano conocido como B-King.

Falleció el cantante Fede Dorcaz en México
Programa en el que iba a participar Fede Dorcaz confirmó su fallecimiento. (AFP: Gladys Vega)

¿Qué otros detalles se conocen de la muerte de Fede Dorcaz?

Cabe recordar que también se lamentan mucho las emociones que debe tener la novia del artista, la influencer Mariana Ávila con quien, de hecho, el cantante iba a participar en un reality musical en este país.

Artículos relacionados

Además, el canal en el que iban a participar los dos famosos antes de la noticia también lamentó el hecho con un comunicado publicado en sus redes sociales, destacando el vacío que dejaba esta partida.

“Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz Fede Dorcaz” se lee en el post.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Fallece la icónica actriz de Hollywood, Diane Keaton, a sus 79 años: su familia lo confirmó a medios internacionales. Talento internacional

¡Luto en el cine! Muere la legendaria actriz Diane Keaton ganadora del Oscar e ícono de Hollywood

Diane Keaton siempre será recordada por sus papeles en ‘El Padrino’ y ‘Annie Hall’, y pasará a la historia como una leyenda de Hollywood. Falleció a sus 79 años.

Falleció el cantante Fede Dorcaz en México Talento internacional

Pareja de Fede Dorcaz se pronunció tras su inesperada muerte, “él no estaba en malos pasos”

Mariana Ávila se pronunció tras el lamentable hecho con su novio, y pidió justicia para el cantante.

Karina García le hace sorpresa a su entrenador de boxeo por su cumpleaños y comparan al deportista con Blessd. Karina García

Karina García sorprende a su entrenador por su cumpleaños y comparan al hombre con Blessd

Karina compartió la sorpresa que le dio a su entrenador para el enfrentamiento con Karely Ruíz y los internautas consideran que el deportista se parece a ex de la paisa.

Lo más superlike

Viral

¡Luto en el arte! Murió el reconocido fotógrafo mexicano Pepe Soho

La partida del fotógrafo Pepe Soho deja un vacío en el arte contemporáneo mexicano.

Celulares Tecnología

¿Cada cuánto es lo más recomendable para cambiar de teléfono celular? Esto reveló la IA

Enfermedad de Flavia Laos Influencers

Qué es la soriasis guttata, la enfermedad incurable que padece la influencer Flavia Laos

Valentina Taguado, Raúl Ocampo Valentina Taguado

Taguado conmueve con Raúl Ocampo al pasar al Top 10 de MasterChef: "Nuestros ángeles estuvieron"

Sech estará en el Megaland. Talento internacional

Sech es el primer artista confirmado para el Megaland Music Fest 2025 en El Campín de Bogotá