¿Cada cuánto es lo más recomendable para cambiar de teléfono celular? Esto reveló la IA

El avance de la tecnología ha hecho que los dispositivos móviles, entre ellos los teléfonos celulares, sean parte esencial del día a día.

Cada quien elige qué celular tener, pues esto depende de factores como el precio, la marca, entre otros. Sin embargo, con el paso del tiempo los celulares no funcionan igual y es cuando se hace la recomendación de cambiarlos.

Precisamente, se le preguntó a la inteligencia artificial (IA) cada cuánto es lo más recomendable para cambiar de teléfono celular.

¿Cada cuánto se recomienda cambiar de celular?, según la IA

La respuesta inicial que lanzó la herramienta tecnológica fue que lo más aconsejable es cambiar de teléfono celular cada dos a tres años, pero todo depende de diferentes variables que valen la pena ser conocidas.

Es común que el uso de los celulares sea masivo | Foto Freepik.

Por ejemplo, uno de los motivos por los que se hace el cambio de un dispositivo móvil se debe a las actualizaciones que dependen del sistema operativo. Mientras que Android recibe dos a cuatro años de actualizaciones, iPhone ofrece cinco a seis años de soporte.

Por otro lado, la batería y el desgaste físico también es un talón de Aquiles para reemplazar el celular.

¿Qué factores hacen que se deba cambiar de teléfono celular?

De acuerdo con la IA, después de dos años las baterías pierden del 20 al 30% de su capacidad. Cuando el usuario es muy exigente, es decir, que se la pasa jugando, tomando fotografías o utiliza el dispositivo móvil de manera constante, el cambio a los dos años es lo más propicio.

Por otra parte, si el uso que se le da al celular es básico, puede que se estire el tiempo hasta los cuatro o cinco años sin problema alguno.

Las ventas también toman relevancia. Como los celulares pierden valor rápidamente, se recomienda cambiarlos a los dos o tres años con el objetivo de recuperar parte del dinero que se invirtió.

Los celulares pierden su valor inicial | Foto Freepik.

En resumidas cuentas, todo depende del uso que se le da al celular para cambiarlo: