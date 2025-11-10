Julio Saldarriaga Hernández, considerado el hombre más viejo de Colombia, murió en las últimas horas. El deceso se produjo en el municipio de Carmen de Viboral, en el departamento de Antioquia.

¿Cuántos años tenía el hombre más viejo de Colombia?

La Alcaldía del municipio antioqueño confirmó la noticia y dejó un mensaje de condolencias para sus seres queridos, además, destacó el récord único que logró Saldarriaga.

“Hoy nos unimos con profundo respeto y tristeza para despedir a un ser humano extraordinario, quien, con 112 años de vida, fue reconocido como la persona más longeva de Colombia. Su larga existencia fue testimonio de sabiduría, fortaleza y una historia invaluable que enriqueció a su familia y a toda su comunidad”, manifestó mediante un comunicado en redes sociales, Hugo Jiménez Cuervo, alcalde de Carmen de Viboral.

Saldarriaga Hernández había sido reconocido oficialmente a principios de este año como el hombre más longevo de Colombia por parte de la Gerontology Research Group (GRG).

Julio Enrique nació el 30 de julio de 1913 en Cocorná, Antioquia, es decir, tenía 112 años. Según llegó a decir, uno de sus secretos para vivir tantos años fue hacerse baños con ron; aseguró que eso lo protegía de contraer enfermedades respiratorias.

Este hombre antioqueño trabajó de joven en las labores del campo y también se dedicó a oficios que implicaban la quema de carbón; aun así, siempre se mantuvo saludable, incluso, se movía autónomamente por las calles de Carmen de Viboral hasta que llegó la pandemia el Covid-19.

Debido a las restricciones sanitarias y para evitar un mortal contagio, optó por mantenerse en su casa, sin embargo, nunca dejó de hablar con amigos y conocidos, con los que solía departir en tiendas y bares del mencionado municipio.

Allegados afirman que Julio Enrique se mantuvo lúcido y en óptimas condiciones hasta sus últimas horas de vida. Además, dejó un legado familiar de 180 personas, muchas de las cuales aún viven en Carmen de Viboral.

¿Quién es el hombre más viejo del mundo?

El hombre más viejo del mundo en la actualidad es el brasileño Joao Marinho Neto, quien cumplió 113 años en octubre del 2025. Anterior a él, había sido el británico John Arnold Tinniswood, quien llegó a vivir 112 años, pero falleció en noviembre del 2024.

En su momento, la historia de Tinniswood atrajo a la prensa internacional. Este hombre combatió en la Segunda Guerra Mundial y había nacido en agosto de 1912, unos meses después de que se hundiera el Titanic en aguas del Océano Atlántico.

Sobre el secreto para vivir tanto, el ciudadano inglés había declarado: “No se me ocurre ningún secreto especial. De joven era bastante activo; caminaba mucho. Pero para mí, no soy diferente (a los demás). En absoluto”.

Tinniswood murió a finales del 2024 y su lugar lo tomó Marinho Neto, pero, sin duda, tanto su historia como la del colombiano Julio Enrique, despiertan intriga y generan ilusión sobre las personas que desean vivir muchos años.