Karina García reacciona al ver la nueva camioneta de su hija Isa Flow, "cuídate mucho"

Cuando se trata de sorprender, Karina García sabe cómo hacerlo con estilo. La creadora de contenido compartió en sus redes sociales un video que ha captado la atención de miles de seguidores, donde le hace un regalo muy especial a su hija Isa Flow.

Karina García le regala una camioneta de lujo a su hija Isabella Vargas. (Foto Canal RCN)

Karina decidió volver el momento en una experiencia inolvidable para su hija, combinando humor y una dosis de intriga.

¿Cómo fue la sorpresa que Karina García le preparó a Isa Flow?

En el video, publicado en las redes sociales de Karina de García y editado por ella misma, según escribió, comienza en el gimnasio, donde Isa Flow se encontraba entrenando. Karina le entregó una carta y unos chocolates a su hija, pero no le reveló de qué se trataba el regalo. La carta, lejos de tener una pista, tenía un mensaje para sembrar expectativa en Isa.

Más adelante, en el clip, ambas aparecen arregladas y listas para lo que parecía una salida especial. Karina García le tapa los ojos a Isa Flow y la lleva hasta un carro. Cuando llegan, Karina le dice a Isa que van a conocer un restaurante nuevo, pero al destaparle los ojos, Isa se encuentra con un carro cubierto con una lona negra.

Tras un conteo, Isa descubre que se trata de un carro viejo gris. Pero Karina aún no había terminado. Cuando Isa pensó que ese era el regalo, la influenciadora le entrega una nueva tarjeta con un mensaje especial y le revela que el verdadero obsequio es una camioneta blanca de última generación.

“Tu primer carro, mi REINA… Porfavor juiciosa TE AMO”, escribió Karina García en la publicación.

La entrega fue pensada al detalle, y eso se notó en cada parte del video. Isa Flow vivió una celebración única por sus 18 años, una fecha que marca el inicio de una nueva etapa en su vida.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Isa Flow al regalo de Karina García?

Los seguidores no tardaron en reaccionar al video. La publicación se llenó de mensajes que celebran el gesto de Karina y su vínculo tan cercano con su hija.

Muchos destacaron la creatividad de Karina para dar la sorpresa y para editar el video, incluso muchos internautas pidieron que lo hiciera más seguido.

“Me dieron broma, enojo, risas, sorpresa, edición, redacción, outfits, peinado, la dieron toda, ame todo el blog”. expresó una internauta.

Karina García e Isabella Vargas lograron conectar con su comunidad digital de forma auténtica, dejando claro que detrás de cada momento hay intención, cariño y complicidad.