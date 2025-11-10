Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García reacciona al ver la nueva camioneta de su hija Isa Flow, "cuídate mucho"

Karina García le hizo a Isa Flow una sorpresa inolvidable que empezó como una broma y terminó con una camioneta de lujo.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Karina García le regala una camioneta a su hija.
Karina García le regala una lujosa camioneta a su hija Isabella Vargas. (Foto Canal RCN)

Cuando se trata de sorprender, Karina García sabe cómo hacerlo con estilo. La creadora de contenido compartió en sus redes sociales un video que ha captado la atención de miles de seguidores, donde le hace un regalo muy especial a su hija Isa Flow.

Karina García sorprende a su hija Isa Flow.
Karina García le regala una camioneta de lujo a su hija Isabella Vargas. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

Karina decidió volver el momento en una experiencia inolvidable para su hija, combinando humor y una dosis de intriga.

¿Cómo fue la sorpresa que Karina García le preparó a Isa Flow?

En el video, publicado en las redes sociales de Karina de García y editado por ella misma, según escribió, comienza en el gimnasio, donde Isa Flow se encontraba entrenando. Karina le entregó una carta y unos chocolates a su hija, pero no le reveló de qué se trataba el regalo. La carta, lejos de tener una pista, tenía un mensaje para sembrar expectativa en Isa.

Artículos relacionados

Más adelante, en el clip, ambas aparecen arregladas y listas para lo que parecía una salida especial. Karina García le tapa los ojos a Isa Flow y la lleva hasta un carro. Cuando llegan, Karina le dice a Isa que van a conocer un restaurante nuevo, pero al destaparle los ojos, Isa se encuentra con un carro cubierto con una lona negra.

Tras un conteo, Isa descubre que se trata de un carro viejo gris. Pero Karina aún no había terminado. Cuando Isa pensó que ese era el regalo, la influenciadora le entrega una nueva tarjeta con un mensaje especial y le revela que el verdadero obsequio es una camioneta blanca de última generación.

“Tu primer carro, mi REINA… Porfavor juiciosa TE AMO”, escribió Karina García en la publicación.

La entrega fue pensada al detalle, y eso se notó en cada parte del video. Isa Flow vivió una celebración única por sus 18 años, una fecha que marca el inicio de una nueva etapa en su vida.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Isa Flow al regalo de Karina García?

Los seguidores no tardaron en reaccionar al video. La publicación se llenó de mensajes que celebran el gesto de Karina y su vínculo tan cercano con su hija.

Artículos relacionados

Muchos destacaron la creatividad de Karina para dar la sorpresa y para editar el video, incluso muchos internautas pidieron que lo hiciera más seguido.

“Me dieron broma, enojo, risas, sorpresa, edición, redacción, outfits, peinado, la dieron toda, ame todo el blog”. expresó una internauta.

Karina García e Isabella Vargas lograron conectar con su comunidad digital de forma auténtica, dejando claro que detrás de cada momento hay intención, cariño y complicidad.

Karina García le regala un carro a su hija por cumplir la mayoría de edad.
Karina García le regala una camioneta a su hija Isabella Vargas en su cumpleaños número 18. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Fallece la icónica actriz de Hollywood, Diane Keaton, a sus 79 años: su familia lo confirmó a medios internacionales. Talento internacional

¡Luto en el cine! Muere la legendaria actriz Diane Keaton ganadora del Oscar e ícono de Hollywood

Diane Keaton siempre será recordada por sus papeles en ‘El Padrino’ y ‘Annie Hall’, y pasará a la historia como una leyenda de Hollywood. Falleció a sus 79 años.

Falleció el cantante Fede Dorcaz en México Talento internacional

Pareja de Fede Dorcaz se pronunció tras su inesperada muerte, “él no estaba en malos pasos”

Mariana Ávila se pronunció tras el lamentable hecho con su novio, y pidió justicia para el cantante.

Karina García le hace sorpresa a su entrenador de boxeo por su cumpleaños y comparan al deportista con Blessd. Karina García

Karina García sorprende a su entrenador por su cumpleaños y comparan al hombre con Blessd

Karina compartió la sorpresa que le dio a su entrenador para el enfrentamiento con Karely Ruíz y los internautas consideran que el deportista se parece a ex de la paisa.

Lo más superlike

Viral

¡Luto en el arte! Murió el reconocido fotógrafo mexicano Pepe Soho

La partida del fotógrafo Pepe Soho deja un vacío en el arte contemporáneo mexicano.

Celulares Tecnología

¿Cada cuánto es lo más recomendable para cambiar de teléfono celular? Esto reveló la IA

Enfermedad de Flavia Laos Influencers

Qué es la soriasis guttata, la enfermedad incurable que padece la influencer Flavia Laos

Valentina Taguado, Raúl Ocampo Valentina Taguado

Taguado conmueve con Raúl Ocampo al pasar al Top 10 de MasterChef: "Nuestros ángeles estuvieron"

Sech estará en el Megaland. Talento internacional

Sech es el primer artista confirmado para el Megaland Music Fest 2025 en El Campín de Bogotá