Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hija de Carlos Barbosa rompió el silencio tras el fallecimiento del actor: "Descansa en paz papito"

Bella Barbosa, hija del actor Carlos Barbosa, compartió un emotivo mensaje y reveló inéditas fotografías de su padre tras su fallecimiento.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Conoce qué dijo la hija de Carlos Barbosa
Hija de Carlos Barbosa le rindió emotivo homenaje. (Fotos Canal RCN y Freepik)

La televisión colombiana se encuentra de luto desde el pasado 10 de octubre cuando se confirmó el fallecimiento del actor Carlos Barbosa a sus 81 años.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe del fallecimiento del actor Carlos Barbosa?

El mundo de la televisión y el entretenimiento fue sorprendido con la noticia del fallecimiento del actor Carlos Barbosa Romero en la mañana del 10 de octubre.

Myriam Bohórquez, esposa del actor, fue la encargada de dar la triste noticia del fallecimiento del actor revelando que luchó hasta el último día contra una enfermedad que lo venía atacando en los últimos años, un mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta las células plasmáticas de la médula ósea

Tras hacerse oficial su fallecimiento, los familiares del actor confirmaron todos los detalles de los homenajes póstumos, los cuales se llevaron a cabo el pasado 10 de octubre.

A través de un cartel en redes sociales se conoció que estos servicios funerarios del actor se llevaron a cabo en la Funeraria Capillas de la Fe en la sede Santa María Magdalena.

Carlos Barbosa falleció
Carlos Barbosa padecía un fuerte cáncer (Foto Freepik)

Artículos relacionados

¿Qué dijo la hija del actor Carlos Barbosa tras su fallecimiento?

Esto difícil momento ha enlutado a toda la familia del actor, quien tuvo dos hijos, Carlos Javier y Bella, quienes se habían mantenido en silencio.

Sin embargo, en la tarde del 11 de octubre, Bella Barbosa rompió su silencio a través de redes sociales para rendirle un homenaje a su padre y dedicarle unas emotivas palabras.

Descansa en paz papito.

La hija menor del actor compartió inéditas fotografías suyas en donde dejó ver ese gran amor y carisma que siempre lo caracterizó.

Deseo que los angelitos puedan disfrutar de tu amor y tu buen sentido del humor tanto como lo hicimos nosotros en la Tierra. Te amo y te amaré siempre.

Artículos relacionados

Patty Grisales reaccionó al mensaje y fotos de Bella Barbosa de despedida a su padre

Las imágenes y el mensaje que compartió Bella Barbosa de su padre y de sus mejores recuerdos en vida conmovieron a miles de internautas.

Asimismo, varias celebridades y colegas del actor reaccionaron a esta emotiva publicación, una de ella fue la actriz y participante de MasterChef Celebrity, Patricia Grisales.

La actriz le envió todo su apoyo a Bella y a su mama Myriam Bohórquez, a quienes les expresó su sentido pésame y les dejó claro su cariño en este momento tan difícil.

Bella, mi corazón contigo y tu mamita. Las quiero mucho.

Esposa de Carlos Barbosa confirma la enfermedad que padecía.
Miriam Bohórquez, esposa de Carlos Barbosa, confirma que batalló con compleja enfermedad. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así atrae prosperidad Marcela Reyes: la ley que cambia la forma de ver la vida Marcela Reyes

Marcela Reyes habla de sus errores y envía fuerte indirecta: “Ahí uno se da cuenta quién es quién”

La DJ colombiana compartió con sus seguidores que atraviesa un proceso de reconstrucción personal y profesional.

Yina Calderón criticó la participación de ‘La Segura’ en La casa de los famosos Yina Calderón

Yina Calderón criticó la participación de ‘La Segura’ en La casa de los famosos: “no hizo nada”

Yina Calderón cuestionó la participación de ‘La Segura’ en La casa de los famosos, señalando que su paso por el reality fue poco relevante.

Hermana de B-King mostró el homenaje que le rindieron al cantante Talento nacional

Hermana de B-King mostró el conmovedor homenaje que le rindieron al cantante

Stefanía Agudelo, hermana de B-King, compartió el tributo que le rindieron al cantante tras una semana de su muerte: "Te entregamos la vida de Byron".

Lo más superlike

Mamá de Martín Elías reveló premonición que tuvo Martín Elías

Mamá de Martín Elías reveló la premonición que tuvo antes de su muerte ¡Le hizo advertencia!

Patricia Acosta, mamá de Martín Elías, sacó a la luz la última conversación que tuvo con su hijo antes del trágico accidente que le costó la vida.

Nicki Nicole sorprende a sus seguidores cantando vallenato. Talento internacional

Cantante argentina sorprendió con su interpretación del Binomio de Oro, "lo hizo espectacular"

Viral

¡Luto en el arte! Murió el reconocido fotógrafo mexicano Pepe Soho

Enfermedad de Flavia Laos Influencers

Qué es la soriasis guttata, la enfermedad incurable que padece la influencer Flavia Laos

Valentina Taguado, Raúl Ocampo Valentina Taguado

Taguado conmueve con Raúl Ocampo al pasar al Top 10 de MasterChef: "Nuestros ángeles estuvieron"