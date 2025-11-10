Hija de Carlos Barbosa rompió el silencio tras el fallecimiento del actor: "Descansa en paz papito"

La televisión colombiana se encuentra de luto desde el pasado 10 de octubre cuando se confirmó el fallecimiento del actor Carlos Barbosa a sus 81 años.

Artículos relacionados Martín Elías Martín Elías Jr. rompió el silencio sobre la polémica entre Dayana Jaimes y su tía Lily Díaz

¿Qué se sabe del fallecimiento del actor Carlos Barbosa?

El mundo de la televisión y el entretenimiento fue sorprendido con la noticia del fallecimiento del actor Carlos Barbosa Romero en la mañana del 10 de octubre.

Myriam Bohórquez, esposa del actor, fue la encargada de dar la triste noticia del fallecimiento del actor revelando que luchó hasta el último día contra una enfermedad que lo venía atacando en los últimos años, un mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta las células plasmáticas de la médula ósea

Tras hacerse oficial su fallecimiento, los familiares del actor confirmaron todos los detalles de los homenajes póstumos, los cuales se llevaron a cabo el pasado 10 de octubre.

A través de un cartel en redes sociales se conoció que estos servicios funerarios del actor se llevaron a cabo en la Funeraria Capillas de la Fe en la sede Santa María Magdalena.

Carlos Barbosa padecía un fuerte cáncer (Foto Freepik)

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en la televisión colombiana! Murió el reconocido actor Carlos Barbosa a sus 81 años

¿Qué dijo la hija del actor Carlos Barbosa tras su fallecimiento?

Esto difícil momento ha enlutado a toda la familia del actor, quien tuvo dos hijos, Carlos Javier y Bella, quienes se habían mantenido en silencio.

Sin embargo, en la tarde del 11 de octubre, Bella Barbosa rompió su silencio a través de redes sociales para rendirle un homenaje a su padre y dedicarle unas emotivas palabras.

Descansa en paz papito.

La hija menor del actor compartió inéditas fotografías suyas en donde dejó ver ese gran amor y carisma que siempre lo caracterizó.

Deseo que los angelitos puedan disfrutar de tu amor y tu buen sentido del humor tanto como lo hicimos nosotros en la Tierra. Te amo y te amaré siempre.

Artículos relacionados Talento nacional Ella es Myriam Bohórquez, esposa del actor Carlos Barbosa: reveló detalles de su fallecimiento

Patty Grisales reaccionó al mensaje y fotos de Bella Barbosa de despedida a su padre

Las imágenes y el mensaje que compartió Bella Barbosa de su padre y de sus mejores recuerdos en vida conmovieron a miles de internautas.

Asimismo, varias celebridades y colegas del actor reaccionaron a esta emotiva publicación, una de ella fue la actriz y participante de MasterChef Celebrity, Patricia Grisales.

La actriz le envió todo su apoyo a Bella y a su mama Myriam Bohórquez, a quienes les expresó su sentido pésame y les dejó claro su cariño en este momento tan difícil.

Bella, mi corazón contigo y tu mamita. Las quiero mucho.