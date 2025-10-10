Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ella es Myriam Bohórquez, esposa del actor Carlos Barbosa: reveló detalles de su fallecimiento

Myriam Bohórquez fue la encargada de confirmar el fallecimiento de su esposo Carlos Barbosa y los detalles de la enfermedad que tenía él.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Ella es Miriam Bohórquez, la esposa de Carlos Barbosa
Miriam Bohórquez confirmó el fallecimiento del actor Carlos Barbosa. (Fotos Canal RCN)

El mundo de la televisión y el entretenimiento se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del actor Carlos Barbosa Romero en la mañana del 10 de octubre.

¿Cómo confirmó Myriam Bohórquez el fallecimiento de su esposo Carlos Barbosa?

Carlos Barbosa fue reconocido por su participación en exitosas novelas y series como En los tacones de Eva, Dejémonos de Vargas, La ley del corazón, entre otras, en donde se ganó el cariño del público por su talento y carisma.

La noticia del fallecimiento del actor fue confirmada por su esposa, Myriam Bohórquez, quien compartió detalles de lo sucedido.

Myriam Bohórquez confirmó el fallecimiento de su pareja revelando que luchó hasta el último día contra una enfermedad que lo venía atacando en los últimos años, un mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta las células plasmáticas de la médula ósea.

Fallece Carlos Barbosa
Esposa de Carlos Barbosa contó las causas de muerte del actor. (Fotos Canal RCN)

¿Quién es Myriam Bohórquez, esposa del fallecido actor Carlos Barbosa?

Myriam Bohórquez y Carlos Barbosa tuvieron una larga historia de amor y apoyo mutuo, construida a lo largo de los años, de la cual nació su hija: Bella Barbosa. Cabe resaltar que el actor tuvo otro hijo de una relación anterior llamado Carlos Barbosa Arias.

Miriam también es actriz y se ha destacado en producciones como La Hija del Mariachi, Simplemente Alicia, Hasta Que La Plata Nos Separe, La nieta elegida, Tía Alison, entre otras.

Myriam es egresada de la Academia Charlot e inició su carrera de actriz en algunos seriados y novelas de televisión, en cine y en la Compañía Internacional de Comedias de Manuel de Sabatiny.

Luego de realizar varias giras a nivel nacional se retiró un tiempo del medio artístico para estudiar su carrera de Abogada en la Universidad Católica de Colombia y especializarse en Derecho de Familia en la Pontificia Universidad Javeriana.

Su regreso al mundo artístico fue en la Fundación Cazatalentos en donde ayudaba a niños de colegios públicos a cumplir su sueño de ser artistas. Además, ha dictado talleres de actuación y se ha desempeñado como mánager de actores.

Myriam Bohórquez y Carlos Barbosa en Dejémonos de Vargas
Myriam Bohórquez y Carlos Barbosa actuaron juntos. (Foto Canal RCN)

¿En qué producción del Canal RCN actuaron juntos Myriam Bohórquez y Carlos Barbosa?

Tras la partida de Carlos Barbosa, ha recibido múltiples mensajes de solidaridad por parte de amigos, colegas y seguidores del actor, quienes le han manifestado su apoyo en este difícil momento.

Cabe resaltar que, Myriam Bohórquez y Carlos Barbosa actuaron juntos en la producción del Canal RCN Dejémonos de Vargas en donde ella interpretó a una jueza y él a un abogado.

Este proyecto según comentaron en su momento los hizo sentirse felices al poder compartir su misma pasión por la actuación en una misma serie.

