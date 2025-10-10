La millonada que Yaya Muñoz confesó haberse gastado en un solo día por puro impulso
Yaya Muñoz dio la estrepitosa suma de dinero que despilfarró sin pensarlo dos veces. "Estoy sufriendo", dijo.
La presentadora e influencer Yaya Muñoz habló sobre su vida económica, algo que comúnmente es cuestionado en las mujeres que son independientes.
Luego de participar en La casa de los famosos Colombia 2025, Yaya Muñoz ha venido creciendo en distintos aspectos. Entre lo más nuevo, se convirtió en la nueva panelista de un programa.
Entonces, en dicho espacio de 'Dímelo King', Yaya Muñoz rompió el silencio sobre su economía y la relación que tiene con el influenciador José Rodríguez.
¿Cuánto ha sido lo máximo que Yaya Muñoz ha gastado en un día?
De acuerdo con la host de TV, gracias a José ha podido aprender a tener más control económico, pues antes era una mujer que despilfarraba.
Entonces, cuando Yaya Muñoz estaba soltera, hubo momentos en los que no midió sus gastos, así que confesó la estrepitosa suma de dinero que llegó a despilfarrar en un solo día.
Aunque se trató de una inversión para ella, ya que confesó que la suma gastada fue en ropa, también recalcó que antes de volverlo a hacer lo pensaría dos veces.
"60 millones en ropa", reveló Yaya Muñoz.
Sí, en un día de compras, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia se gastó 60 millones de pesos colombianos, cifra que es elevada en comparación con un salario mínimo.
"Pero es de eso que yo digo, no importa, mañana miro como pago y después estoy sufriendo. De esos impulsos que nos dan a las mujeres", expresó Yaya Muñoz.
¿Yaya Muñoz mantiene a José Rodríguez? Esto respondió
Aparte de hablar sobre el impulsivo gasto que tuvo, Yaya Muñoz se refirió a su pareja José Rodríguez.
Hay varios internautas que dicen que la presentadora "mantiene" al influencer, algo que ella completamente negó.
No obstante, lo que sí contó Yaya Muñoz es que tienen la premisa del 50/50, es decir, se dividen los gastos.
No obstante, lo que sí contó Yaya Muñoz es que tienen la premisa del 50/50, es decir, se dividen los gastos.

Aunque algunos tacharon la división de gastos, la famosa justificó que ella es una mujer independiente y si puede ayudar a la persona que ama no le ve ningún problema a eso.