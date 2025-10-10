Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Con Aida Victoria Merlano o con otra mujer? Juan David Tejada reveló sus planes de paternidad

Juan David Tejada abrió su corazón tras separarse de Aida Victoria Merlano y habló de si tendrá o no más hijos.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Aida Victoria Merlano
¿Con Aida Victoria Merlano o con otra mujer? Juan David Tejada reveló sus planes de paternidad | Foto del Canal RCN.

Luego de un considerable tiempo en el que se confirmó la ruptura amorosa entre el empresario Juan David Tejada y la influenciadora Aida Victoria Merlano, se dio la primera entrevista.

En redes sociales comenzó a circular clips de una entrevista que concedió Juan David Tejado en donde, por obvias razones, mencionó la su exesposa, con la que a propósito tuvo un hijo.

¿Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano, tendrá más hijos?

Lo que más sorprendió de la ruptura entre el empresario y la influencer es que se conoció que se acabó el amor tres días después de que Aida diera a luz a su bebé, quien se llama Emiliano.

Ahora, meses después, Juan David Tejada abrió su corazón y una de las preguntas que le hicieron fue la de si tendrá más hijos.

Bebé
Juan David Tejada respondió si tendrá más hijos | Foto Freepik.

El empresario no descartó la posibilidad de tener más hijos, solo que asombró porque resonó de nuevo el nombre de su exesposa; dando a entender que tampoco le parece 'descabellado' que vuelvan en un futuro.

"Yo creo que quiero tener otros dos hijos más", respondió Tejada.

Enseguida, el entrevistador le comentó que le tenía una buena candidata (Aida Victoria), a lo que el agropecuario contestó que "tal vez, de pronto".

¿Cómo es Aida Victoria Merlano como novia?, según Juan David Tejada

Después de la pregunta de los hijos, se le dijo a Juan David Tejada que Aida Victoria Merlano se muestra como una mujer con un fuerte temperamento. Por ende, el empresario detalló cómo era la influenciadora cuando fueron novios.

"Ella es así, pero es muy buena mujer y muy buena persona", agregó.

Para terminar, no dudó en decir que lo que más lo enamoró fue la forma de ser de Aida Victoria Merlano.

Tras la publicación de la entrevista en los distintos escenarios digitales, las reacciones tomaron el protagonismo.

Los internautas comentaron de todo un poco, por ejemplo, dicen que no creen que Juan David sea un mal hombre, también se interpreta que habla bonito de su exesposa.

En adición, otros mensajes que se consignan en redes son: "Un verdadero hombre nunca habla mal de una mujer" y "Él sigue enamorado".

