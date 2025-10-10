Violeta Bergonzi estalla y manda fuerte mensaje a detractores de MasterChef: "Mediocre, de malas"

La presentadora Violeta Bergonzi se convirtió en la primera participante de MasterChef Celebrity 2025 en pasar al selecto Top 10.

Antes de que ganara, tuvo la responsabilidad de darle la oportunidad a otra celebridad para que cocinara en un reto únicamente con los que tenían delantal blanco.

En ese sentido, Bergonzi eligió a la actriz Patricia Grisales, quien, por poco y es ella la que se lleva el cupo directo para el Top 10.

¿Qué dijo Violeta Bergonzi sobre sus decisiones en MasterChef Celebrity?

Las críticas también hacen eco y por eso es que Violeta Bergonzi no se quedó callada, pues a través de una historia en Instagram les contentó a todos aquellos que la tachan por sus decisiones en MasterChef.

"Y donde no hubiera ayudado a Patricia, todo lo que se esfuerza y nadie la ayuda. Donde hubiera ayudado a Ricardo, claro porque sabe que le va a ir mal. Donde hubiera ayudado a Michelle, hipócrita. Donde hubiera ayudado a Raúl, lo quiere condenar", remarcó Violeta Bergonzi.

¿Cómo se defendió Violeta Bergonzi de los detractores de MasterChef Celebrity?

En la misma corriente de ideas cuestionó a los que la critican, ya que especificó que la producción del Canal RCN es una competencia y eso es lo que ella está haciendo.

"Al mediocre que no le guste, pues toma mi amor porque se te dan dos tazas", aseguró.

Asimismo, en el video se puede escuchar la voz de un hombre, que sería su esposo, en defensa de la presentadora de TV, quien despierta distintas emociones en MasterChef Celebrity.

Finalmente, Violeta añadió un mensaje en el clip en el que dejó muy claro que va a seguir compitiendo y no les presta atención a los que se la pasan tachando su participación.

"¡Estoy compitiendo! ¡De malas! Al que no le guste que venga y cocine", finiquitó.

¿Qué significa que Violeta Bergonzi haya pasado al Top 10 de MasterChef Celebrity?

Violeta Bergonzi ya está en el Top 10 de MasterChef Celebrity 2025. Eso significa que tiene inmunidad hasta la próxima eliminación en la que luego de que salga una celebridad se definirá por completo el Top 10.

El triunfo culinario de la host de TV fue dedicado a su hija mayor. Revive los capítulos en la app del Canal RCN, haciendo clic aquí.