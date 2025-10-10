Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Megaland Music Fest 2025: arrancó la preventa para los 'Megalievers', aquí los detalles

¡Con sorprendentes precios!, empezó la preventa de las boletas para asistir al Megaland Music Fest 2025.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Megaland 2025
Megaland Music Fest 2025: arrancó la preventa para los 'Megalievers'.

El próximo 29 de noviembre de 2025 llega el Megaland Music Fest, festival musical que por años ha estado presente en Bogotá para disfrutar de un día lleno de experiencias.

¿Dónde será el Megaland Music Fest 2025?

Para esta edición, como Megaland cumple 20 años, el evento se llevará a cabo en nada más y nada menos que el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Todo esto en alianza con Megalive, marca de RCN, y Páramo Presenta.

Alrededor de 40 mil asistentes estarán en el Megaland Music Fest 2025 y por eso es que ya arrancó la preventa para los Megalievers.

Empezó la etapa de Megaliever del Megaland, con boletas que van desde los $39.000 hasta los $135.000 en las distintas localidades del estadio.

¿Qué es 'Megaliever' y hasta cuándo va la preventa?

La fase de preventa para los Megalievers, que es un mecanismo de abono, para aquellos fieles al festival, arranca desde las 10:00 a.m. del viernes 10 de octubre y vas hasta las 9:59 a.m. de martes 14 de octubre de 2025 o hasta que se agoten las existencias.

La preventa es con todos los medios de pagos, disponible el aforo total de la etapa de Megalievers de cada localidad, con la posibilidad de comprar máximo cuatro boletas por transacción.

¿Cómo comprar las boletas de Megaland 2025 en la categoría 'Megalievers'?

La preventa de entradas online se realiza por Ticketmaster. Si se adquieren fuera de este mecanismo, los encargados no se hacen responsables.

Para comprar las boletas, hay que dirigirse a la página web de Ticketmaster. Haciendo clic aquí.

Megaland 2025
Arrancó la preventa de Megaland Music Fest 2025.

Luego de comprarlas, no está de más decir que el Megaliever que vaya al Megaland 2025 debe presentar su boleta, además de que el evento es para mayores de 12 años.

¿Menores de edad podrán ir al Megaland Music Fest 2025?

Megaland es un festival que busca destacar la música y la cultura. Aunque la programación está sujeta a cambios, se prevé que las puertas se abran el próximo 29 de noviembre a las 4:00 de la tarde y el show comience sobre las 6:00 de la tarde.

Menores de edad, entre los 12 y 17 años, solo pueden acceder a las localidades estipuladas para ellos. (Oriental norte alta, oriental alta y oriental baja).

