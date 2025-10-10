Valentina Taguado reveló cómo vivió la partida de su abuela en plenas grabaciones de MasterChef Celebrity

En medio de una conversación con sus compañeros de programa, Hassam y Johana Velandia, la locutora y creadora de contenido, Valentina Taguado, reveló el motivo por el que estuvo ausente algunos días en las grabaciones de MasterChef Celebrity, sorprendiendo a sus seguidores.

Valentina Taguado confiesa como sobrellevó la pérdida de su abuela en medio de las grabaciones de MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)

Aunque inicialmente explicó que su ausencia se debía a un problema de salud, lo que realmente conmovió al público fue la noticia de que, durante esos días, falleció su abuela.

La confesión generó una ola de mensajes en de apoyo y empatía en las redes sociales por parte de sus seguidores, quienes no dudaron en expresarle su cariño.

En el video publicado en el canal de YouTube de ¿Qué hay pa dañar?, Valentina cuenta que incluso pensó en renunciar a sus obligaciones por el difícil momento que estaba atravesando.

“Llega un punto donde uno dice: ¿Qué está pasando? ¿Yo tengo que renunciar? Yo tengo que cambiar mi vida, no sé qué está pasando", dijo Valentina Taguado en el programa.

Además, contó que la muerte de su abuela coincidió con otros momentos personales que la afectaron y aunque intentó mantenerse fuerte, admite que no fue fácil sobrellevarlo todo al mismo tiempo.

A pesar del dolor, Valentina Taguado destacó que las grabaciones de MasterChef Celebrity le sirvieron como una forma de distraerse y despejar la mente, reconociendo que estar ocupada con los retos culinarios y compartiendo con los compañeros le ayudó a canalizar la tristeza.

Con este testimonio, Valentina Taguado reafirma que su paso por MasterChef Celebrity ha sido más que una competencia. Para ella, el programa también ha representado un espacio de contención emocional en medio de una etapa difícil.

Valentina Taguado habla en ¿Qué hay pa dañar? sobre el fallecimiento de su abuela. (Foto Canal RCN)

Valentina también habló de la forma en la que ha enfrentado el duelo, reconociendo que no ha sido un proceso fácil pero que intentado vivirlo con calma. Sin embargo, en su última visita a Cali, Valle del Cauca, no pudo evitar llorar al recordar a su abuela.

Aseguró que se ha permitido estar triste, llorar cuando lo necesita y buscar apoyo en las personas cercanas.