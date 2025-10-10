Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La pregunta que acorraló a Yina Calderón en vivo: ¿Por qué ataca a todo el mundo? | VIDEO

Yina Calderón se enfrentó a incómoda pregunta, así que respondió con su polémica forma de ser y desató una ola de reacciones.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón
La pregunta que acorraló a Yina Calderón en vivo: ¿Por qué ataca a todo el mundo? | Foto del Canal RCN.

Caracterizada por ser una mujer que genera polémica y controversia, Yina Calderón se enfrentó a una pregunta que la mayoría quería escuchar y es por qué se mete o se va en contra de todo el mundo.

Yina Calderón dio su opinión respecto a su forma de ser y la razón por la que critica al que sea, sin importarle lo que esto conlleve para su vida.

¿Qué recordó Yina Calderón sobre su polémico pasado?

Lo primero que recalcó la chica reality es que cuando ella ingresó a Protagonistas de Novela tuvo que decir mentiras, inventarse una historia falsa.

Luego de esto, recordó que desde que a ella la conocen le gusta el trago y se volvió famosa a través de unas transmisiones en vivo que se llamaban 'put1fiestas'.

"Volvía y me caía, desde que me conocen he tenido una vida polémica y conflictiva; desde que me conocen, he tenido problemas con rey mundo y todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo nuevo?", respondió Calderón.

Yina Calderón
Yina Calderón acepta que es una mujer polémica | Foto del Canal RCN.

¿Por qué Yina Calderón se va en contra de todo el mundo? Esto respondió

La empresaria de fajas no comprende por qué hay personas que se sorprenden con su forma de ser en contra de los demás, ya que argumentó que ella siempre ha sido así desde que es una figura pública.

"No he cambiado ni voy a cambiar... En La casa de los famosos ustedes vieron que puede llegar a cambiar de un momento al otro, a querer hoy y mañana no querer, y así, sucesivamente, soy", puntualizó.

Sumado a lo dicho, la influencer expresó que no comprende por qué actualmente la gente la tilda de "mitóm4na" o "borracha", pues para ella eso no es algo nuevo.

Yina Calderón
A Yina Calderón no le importa el qué dirán | Foto del Canal RCN.

"Díganme algo nuevo, necesito nuevas palabras porque desde hace 12 años estoy en este medio. Soy así, lo siento por los que me tuvieron fe de cambio en el programa", terminó Yina Calderón.

En resumen, Yina Calderón aceptó sus críticas y que forma de ser es polémica, pero no le importa lo que los demás piensen de ella, incluyendo su familia o amigos cercanos, porque su enfoque es trabajar siendo controversial.

