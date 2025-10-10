La Segura es criticada por comprar demasiada ropa a su bebé: "Tampoco es gastar por gastar"

Desde que se convirtió en mamá, La Segura ha compartido con sus seguidores cada etapa de su nueva vida junto a su esposo, el chef argentino Ignacio Baladán.

Las fotografías, videos y momentos familiares se han convertido en parte del día a día de la creadora de contenido, quien ha demostrado disfrutar al máximo su rol como mamá primeriza, sin embargo, su faceta también ha despertado una ola de críticas, especialmente por los detalles y lujos que brinda a su hijo Lucca.

L digital luego de publicar varias historias en las que muestra su rutina de compras para el bebé, muchos admiraron la dedicación y otros usuarios no tardaron en señalar que, según ellos, su estilo de maternidad es “excesivo” y que estaría “malgastando” dinero en ropa que el niño apenas usa unas cuantas veces.

¿Qué opinan los seguidores de La Segura sobre su rol como mamá?

En los comentarios de sus publicaciones, varios internautas cuestionan la frecuencia con la que La Segura compra ropa para su hijo, asegurando que cada semana aparece con nuevos conjuntos, zapatos o accesorios.

Algunos usuarios incluso le preguntaron qué hace con la ropa que el pequeño deja de usar, sugiriendo que podría donarla a familias que sí lo necesiten.

Sin embargo, pese a los señalamientos, la influencer no ha respondido de manera directa a las críticas, pero sí dejó claro que su hijo tiene un crecimiento acelerado y que, con tan solo seis meses, ya usa ropa de un niño de un año.

Lo que se debe a la complexión física de ella y su pareja, quienes son altos y de contextura fuerte, por lo que genéticamente su bebé tiende a crecer más rápido de lo habitual.

¿Cómo enfrenta La Segura los comentarios negativos?

Aunque está acostumbrada a la exposición pública, La Segura ha aprendido a filtrar los comentarios que recibe y aunque fue una respuesta indirecta, expresó que trabaja duro para poder ofrecerle lo mejor a su hijo y que nadie debería juzgar las decisiones que toma como madre.

La Segura quiere tener un segundo bebé para darle su hermanito pronto a Lucca.

¿Qué refleja esta nueva etapa en la vida de La Segura?

La maternidad de La Segura ha mostrado una versión más tranquila y familiar de la influencer, quien antes solía protagonizar titulares por polémicas o discusiones públicas.

Ignacio Baladán y La Segura están felices siendo padres | Foto Gladys Vega / Getty Images via AFP.

Hoy, su contenido se centra en la crianza y el crecimiento de su hijo, mientras muchos de sus seguidores la defienden y aseguran que, si puede ofrecerle lo mejor a su bebé, está en todo su derecho de hacerlo.