¿Axl Rose de Guns N’ Roses montó en TransMilenio en Bogotá? Así captaron al cantante

El nombre del vocalista de la emblemática banda americana Guns N’ Roses, Axl Rose, se ha vuelto tendencia en las últimas horas tras ser captado supuestamente en TransMilenio.

¿Axl Rose de Guns N’ Roses montó en TransMilenio en Bogotá?

La agrupación Guns N’ Roses se presentó en la capital colombiana el pasado 7 de octubre tras tres años sin visitar el país cafetero.

El concierto que se llevó a cabo en el Vive Claro al parecer superó las expectativas de los asistentes, quienes pudieron ver a la mayoría de sus integrantes como Axl, Slash o Duff McKagan.

Sin embargo, en las últimas horas más allá del concierto de la agrupación en Bogotá o su próximo show en Medellín este 11 de octubre, una imagen del vocalista se ha vuelto viral luego de ser captado supuestamente en TransMilenio, el medio de transporte público más importante en la capital.

Axl Rose fue captado en transporte público en Bogotá. (Foto AFP: AFP: Alejandro MELENDEZ)

¿Cuál es la verdad detrás de la foto de Axl Roses de Guns N’ Roses en TransMilenio?

En redes sociales empezó a ser tendencia una supuesta fotografía del artista americano montando en lo que parece ser un bus de TransMilenio.

En la imagen aparece Axl Rose con gafas oscuras y soltando una gran carcajada mientras se sostiene de las barras amarillas del bus.

Esta foto que es tendencia en redes ha provocado un sinfín de reacciones, en su mayoría de sorpresa por ver al icónico cantante en el transporte público de Bogotá.

Muchos internautas a modo de broma han expresado sobre esta imagen comentarios como: "¿Si pagó pasaje o se coló?", "Casualidades que no me pasan, encontrarse a Axl en Transmi" o "Le tocó de pie como a todos".

Sin embargo, aunque se podía afirmar que el cantante efectivamente montó en TransMilenio por las similitudes el bus, esto no fue así.

La verdad es que el cantante al momento de esa foto estaba montado en un bus del aeropuerto El Dorado, el cual es usado para mover a los pasajeros internamente, lo que sí es verdad es que los afortunados pasajeros de ese viaje se lo encontraron de manera casual en el bus.

¿Slash de Guns N’ Roses fue a cine en su visita a Colombia?

Esta curiosa imagen del cantante Slash no ha sido la única que se ha hecho viral en los últimos días de los integrantes de Guns N’ Roses.

Ya que, el famoso guitarrista Slash también ha sido noticia por una supuesta foto que lo dejó ver entrando a una sala de cine en Bogotá.

Aunque por el look y los tatuajes se podría determinar que sí es el guitarrista, algunos internautas tienen sus dudas.

Al parecer, dicha imagen fue tomada en el centro comercial Avenida Chile en donde Slash habría entrado a ver una película de Leonardo DiCaprio llamada ‘One Battle After Another’.