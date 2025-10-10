¿Regio Clown estuvo involucrado en la muerte de B-King? Esto respondió su mánager

Juan Camilo Gallego Toro, mánager de Bayron Sánchez, conocido artísticamente como B-King, habló por primera vez sin filtros sobre lo que ocurrió en México momentos antes de la muerte del cantante colombiano. Además, se pronunció frente a los rumores que señalan a Regio Clown de estar involucrado en el crimen.

¿B-King y su mánager conocía a Regio Clown antes de reunirse en México?

Según comentó Juan Camilo en conversación con el periodista colombiano Rafael Poveda en su podcast Más allá del silencio, Regio Clown fue la persona encargada de contactarlo para contratar a B-King con el fin de que se presentara junto a él en un evento de electrónica en México.

El mánager del cantante colombiano reveló que, aunque este sería el primer acercamiento de Bayron Sánchez al DJ venezolano, él como mánager de varios artistas sí lo conocía de años atrás debido a que ya habían coincidido en diversas fiestas.

Sin embargo, aseguró que el clic entre ambos artistas fue casi inmediato una vez tuvieron un primer contacto en persona, por lo que desde el día uno, compartieron muchos momentos juntos.

¿Regio Clown estuvo involucrado en la muerte de B-King?

Ahora bien, una vez se dio a conocer la noticia de la muerte de ambos artistas, internautas comenzaron a señalar a presuntos responsables, entre ellos a Regio Clown, pues luego de que la Fiscalía diera a conocer chats del joven antes de su muerte alertando a una amiga de que no confiaba en nadie, muchos tomaron esto como sospechoso.

Sin embargo, Juan Camilo, mánager de B-King, aseguró que desde su punto de vista, el cantante colombiano estuvo en el lugar equivocado, además de confesar que no se atrevía a decir que estaba con la persona equivocada, porque a Regio Clown lo conocía desde hace tiempo y sabía que era una buena persona.