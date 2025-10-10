Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón arremetió sin filtros contra Westcol y lanzó dura afirmación sobre él

Yina Calderón volvió a encender la polémica con sus declaraciones, esta vez arremetiendo sin filtros contra Westcol.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yina Calderón no se guardó nada y lanzó contundente mensaje a Westcol
Yina Calderón estalla contra Westcol y lanza fuerte afirmación que causa revuelo. (Foto Canal RCN).

Yina Calderón continúa en medio de la polémica tras lanzar fuertes afirmaciones y realizar comentarios sobre diversos influenciadores colombianos. A esta racha se suma sus reciente palabras en contra de Westcol, poco después de que realizaran un stream juntos.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Westcol?

En redes sociales circula un video en el que Yina Calderón aparece hablando con sus hermanas sobre lo que opinaban del stream que la influenciadora realizó junto a Westcol, donde tocaron diversos temas, siendo el más importante el enfrentamiento contra Andrea Valdiri en el Stream Fighters 4.

Yina Calderón encendió alarmas: teme por su seguridad tras stream con Westcol
Yina Calderón confiesa que teme por su seguridad tras polémico stream con Westcol. (Foto Canal RCN).

Y es que la polémica empresaria llegó a la conclusión de que Westcol tenía un serio problema con las mujeres, ya que con ella no se comportó con humildad ni mucho menos con caballerosidad durante este encuentro.

Artículos relacionados

Por tal razón, Calderón se atrevió a asegurar que Westcol era misógino y que tenía un fuerte problema con las mujeres, al punto de “odiarlas”.

“Ese man es mis*gino, yo estoy segura. Imagínense, que se tuvo que dr*gar para poderme entrevistar a mí, que las gordas deberían mor*rse, o sea, todo contra las mujeres y yo ya entendí que el man es mis*gino. Yo no quiero volverme a sentar con un mis*gino”

Estas declaraciones generaron todo tipo de reacciones en redes sociales, donde varios usuarios salieron en defensa de Westcol, mientras otros apoyaron la postura de Yina Calderón.

Yina Calderón comparó su encuentro con Westcol con el de Yeferson Cossio: ¿por qué?

Así mismo, en dicho video, la influenciadora puso como ejemplo su en vivo con Yeferson Cossio, quien la recibió en su casa con una buena atención y con quien incluso llegó a hacer las pases por todo lo que ha ocurrido en los últimos años entre los dos en redes sociales.

Yina Calderón y Westcol
Yina Calderón es rechazada por Westcol/Canal RCN

Calderón expresó que Yeferson Cossio se comportó como todo un caballero lleno de humildad, algo que le habría faltado a Westcol.

“Yo les puedo decir que Yeferson Cossio es el influencer más humilde y caballero con el que yo me he sentado en la vida”

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El emotivo deseo del mánager de B-King en su propio cumpleaños Talento nacional

El emotivo deseo del mánager de B-King en su cumpleaños

Juan Camilo Gallego, mánager de B-King, cumplió años recientemente y conmovió con una emotiva petición en honor al cantante.

Yina Calderón confiesa su temor antes del Stream Fighters 4 Yina Calderón

Yina Calderón confesó su temor por Stream Fighters 4: “Mis papás están muy preocupados”

A pocos días de que el Stream Fighters 4 de inicio, Yina Calderón continúa expresando su temor de participar.

Caterin Escobar y Mario Yepes confirman su relación Caterin Escobar

¿Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes oficializan su relación amorosa? La foto lo confirmaría

La foto de Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes en redes emociona a los fans al mostrarlos muy enamorados.

Lo más superlike

Sech estará en el Megaland. Talento internacional

Sech es el primer artista confirmado para el Megaland Music Fest 2025 en El Campín de Bogotá

El cantante panameño Sech encabeza el cartel del Megaland 2025, que celebra 20 años de historia musical en Bogotá.

Falleció el cantante Fede Dorcaz en México Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció el cantante Fede Dorcaz en extrañas circunstancias en México

Valentina Taguado se sinceró sobre su ausencia en MasterChef Valentina Taguado

Valentina Taguado reveló la razón de su ausencia en MasterChef: "Diosito se llevó a mi aguelita"

La Segura sufre neuropatía La Segura

¿Qué es la neuropatía, enfermedad que padece la Segura?

Talento internacional

Emiliano Aguilar comparte foto de su hija y usuarios aseguran que es idéntica a su tía Ángela Aguilar