Yina Calderón arremetió sin filtros contra Westcol y lanzó dura afirmación sobre él

Yina Calderón continúa en medio de la polémica tras lanzar fuertes afirmaciones y realizar comentarios sobre diversos influenciadores colombianos. A esta racha se suma sus reciente palabras en contra de Westcol, poco después de que realizaran un stream juntos.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Westcol?

En redes sociales circula un video en el que Yina Calderón aparece hablando con sus hermanas sobre lo que opinaban del stream que la influenciadora realizó junto a Westcol, donde tocaron diversos temas, siendo el más importante el enfrentamiento contra Andrea Valdiri en el Stream Fighters 4.

Yina Calderón confiesa que teme por su seguridad tras polémico stream con Westcol. (Foto Canal RCN).

Y es que la polémica empresaria llegó a la conclusión de que Westcol tenía un serio problema con las mujeres, ya que con ella no se comportó con humildad ni mucho menos con caballerosidad durante este encuentro.

Por tal razón, Calderón se atrevió a asegurar que Westcol era misógino y que tenía un fuerte problema con las mujeres, al punto de “odiarlas”.

“Ese man es mis*gino, yo estoy segura. Imagínense, que se tuvo que dr*gar para poderme entrevistar a mí, que las gordas deberían mor*rse, o sea, todo contra las mujeres y yo ya entendí que el man es mis*gino. Yo no quiero volverme a sentar con un mis*gino”

Estas declaraciones generaron todo tipo de reacciones en redes sociales, donde varios usuarios salieron en defensa de Westcol, mientras otros apoyaron la postura de Yina Calderón.

Yina Calderón comparó su encuentro con Westcol con el de Yeferson Cossio: ¿por qué?

Así mismo, en dicho video, la influenciadora puso como ejemplo su en vivo con Yeferson Cossio, quien la recibió en su casa con una buena atención y con quien incluso llegó a hacer las pases por todo lo que ha ocurrido en los últimos años entre los dos en redes sociales.

Yina Calderón es rechazada por Westcol/Canal RCN

Calderón expresó que Yeferson Cossio se comportó como todo un caballero lleno de humildad, algo que le habría faltado a Westcol.