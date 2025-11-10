Murió reconocida influencer por desnutrición tras seguir una dieta extrema: Esto se sabe

Lo que inició como una búsqueda de bienestar terminó en tragedia. Karolina Krzyżak, influencer polaca de 27 años, falleció en Bali luego de seguir una dieta extrema basada únicamente en fruta.

La joven llegó a pesar 22 kilos y su caso ha generado preocupación sobre los efectos de las dietas radicales promovidas en redes sociales.

¿Qué reveló la autopsia tras el fallecimiento de la influencer Karolina Krzyżak?

En diciembre de 2024, al llegar a Bali, Karolina comunicó al personal del resort que su dieta consistía exclusivamente en fruta cruda, entregada en su habitación.

Aunque el personal estaba acostumbrado a huéspedes con hábitos veganos, su apariencia extremadamente delgada y los huesos marcados generaron preocupación.

Y es que durante su estancia en el resort Sumberkima Hill, los empleados notaron que su salud se deterioraba día a día.

Una noche, el recepcionista tuvo que acompañarla a su habitación porque no podía caminar sola. A pesar de las advertencias, Karolina rechazó atención médica y continuó con su rutina alimentaria extrema.

“Tenía los ojos hundidos y apenas podía sostenerse en pie”, comentó en entrevista a medio internacional uno de los empleados del complejo.

La autopsia confirmó que Karolina sufría osteoporosis avanzada y una grave deficiencia de albúmina.

Además, los informes oficiales señalan que la joven había lidiado con anorexia y problemas de imagen corporal desde su adolescencia.

Muere famosa influencer tras someterse a una dieta extrema. (Foto: Freepik)

¿Cómo era Karolina Krzyżak en sus redes sociales?

Y es que ampliamente hablaba en sus redes sociales sobre el tema de las dietas estrictas y veganismo, el cual se intensificó durante sus estudios en la Universidad de Leeds en el Reino Unido.

En Instagram y TikTok, Karolina compartía rutinas de ayuno, yoga y alimentación natural, promoviendo dietas exclusivamente basadas en vegetales.

Sus seguidores y amigos habían expresado preocupación por su salud, pero la influencer continuó con sus prácticas hasta su traslado a Bali, donde falleció sola en su habitación tras tres días sin contacto.

Cuando las autoridades encontraron el cuerpo, ya rígido e inmóvil, determinaron que la causa de muerte fueron fallos multiorgánicos provocados por desnutrición severa.

Cuando falleció, pesaba únicamente 22 kilos. Su apariencia mostraba la desnutrición con uñas amarillentas, dientes deteriorados y una delgadez extrema.