Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Murió reconocida influencer por desnutrición tras seguir una dieta extrema: Esto se sabe

Karolina Krzyżak falleció a los 27 años en Bali tras someterse a una dieta extrema basada en fruta.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Muere influencer tras dieta extrema
Muere famosa influencer tras someterse a una dieta extrema. (Foto: Freepik)

Lo que inició como una búsqueda de bienestar terminó en tragedia. Karolina Krzyżak, influencer polaca de 27 años, falleció en Bali luego de seguir una dieta extrema basada únicamente en fruta.

Artículos relacionados

La joven llegó a pesar 22 kilos y su caso ha generado preocupación sobre los efectos de las dietas radicales promovidas en redes sociales.

¿Qué reveló la autopsia tras el fallecimiento de la influencer Karolina Krzyżak?

En diciembre de 2024, al llegar a Bali, Karolina comunicó al personal del resort que su dieta consistía exclusivamente en fruta cruda, entregada en su habitación.

Aunque el personal estaba acostumbrado a huéspedes con hábitos veganos, su apariencia extremadamente delgada y los huesos marcados generaron preocupación.

Y es que durante su estancia en el resort Sumberkima Hill, los empleados notaron que su salud se deterioraba día a día.

Artículos relacionados

Una noche, el recepcionista tuvo que acompañarla a su habitación porque no podía caminar sola. A pesar de las advertencias, Karolina rechazó atención médica y continuó con su rutina alimentaria extrema.

“Tenía los ojos hundidos y apenas podía sostenerse en pie”, comentó en entrevista a medio internacional uno de los empleados del complejo.

La autopsia confirmó que Karolina sufría osteoporosis avanzada y una grave deficiencia de albúmina.

Además, los informes oficiales señalan que la joven había lidiado con anorexia y problemas de imagen corporal desde su adolescencia.

Muere influencer tras dieta extrema
Muere famosa influencer tras someterse a una dieta extrema. (Foto: Freepik)

¿Cómo era Karolina Krzyżak en sus redes sociales?

Y es que ampliamente hablaba en sus redes sociales sobre el tema de las dietas estrictas y veganismo, el cual se intensificó durante sus estudios en la Universidad de Leeds en el Reino Unido.

Artículos relacionados

En Instagram y TikTok, Karolina compartía rutinas de ayuno, yoga y alimentación natural, promoviendo dietas exclusivamente basadas en vegetales.

Sus seguidores y amigos habían expresado preocupación por su salud, pero la influencer continuó con sus prácticas hasta su traslado a Bali, donde falleció sola en su habitación tras tres días sin contacto.

Cuando las autoridades encontraron el cuerpo, ya rígido e inmóvil, determinaron que la causa de muerte fueron fallos multiorgánicos provocados por desnutrición severa.

Cuando falleció, pesaba únicamente 22 kilos. Su apariencia mostraba la desnutrición con uñas amarillentas, dientes deteriorados y una delgadez extrema.

Muere influencer tras dieta extrema
Muere famosa influencer tras someterse a una dieta extrema. (Foto: Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Celulares Tecnología

¿Cada cuánto es lo más recomendable para cambiar de teléfono celular? Esto reveló la IA

La IA no solo compartió el tiempo más propicio para cambiar de celular, también añadió factores a tener en cuenta para hacerlo.

Un fan provoca caída de Billie Eilish Viral

Preocupación por Billie Eilish: un fan provocó caída de la cantante durante su concierto en Miami

La cantante vivió un complicado momento durante su show en Miami cuando un fan la hizo perder el equilibrio.

Falleció en Antioquia el hombre más longevo de Colombia. Foto: Freepik Curiosidades

Murió Julio Saldarriaga, el hombre más viejo de Colombia, ¿Cuántos años tenía?

En Antioquia, se produjo el fallecimiento de Julio Enrique Saldarriaga, quien llegó a vivir más de un siglo.

Lo más superlike

Viral

¡Luto en el arte! Murió el reconocido fotógrafo mexicano Pepe Soho

La partida del fotógrafo Pepe Soho deja un vacío en el arte contemporáneo mexicano.

Falleció el cantante Fede Dorcaz en México Talento internacional

Pareja de Fede Dorcaz se pronunció tras su inesperada muerte, “él no estaba en malos pasos”

Enfermedad de Flavia Laos Influencers

Qué es la soriasis guttata, la enfermedad incurable que padece la influencer Flavia Laos

Valentina Taguado, Raúl Ocampo Valentina Taguado

Taguado conmueve con Raúl Ocampo al pasar al Top 10 de MasterChef: "Nuestros ángeles estuvieron"

Sech estará en el Megaland. Talento internacional

Sech es el primer artista confirmado para el Megaland Music Fest 2025 en El Campín de Bogotá