Lina Tejeiro no se quedó callada y respondió al mensaje de Carla Giraldo en redes, ¿qué pasó?

Lina Tejeiro volvió a captar la atención en redes sociales luego de una inesperada publicación de Carla Giraldo que generó todo tipo de reacciones.

Artículos relacionados Talento nacional Evelio Escorcia rompió el silencio tras polémica entre su exesposa, Lily Díaz y Dayana Jaimes

¿A qué se debe el mensaje con el que Lina Tejeiro reapareció y emocionó a sus seguidores?

La actriz ha desatado una ola de reacciones recientemente por su ausencia en redes sociales, luego de haber hecho público un radical cambio de look.

El pasado 8 de octubre, Lina Tejeiro celebró su cumpleaños con un mensaje reflexivo sobre las etapas de su vida:

“Gracias, vida, por cada Lina que he sido, por la niña que soñaba, la joven que se caía y se levantaba, la mujer que sigue creciendo y aprendiendo”.

Y esta vez aprovechó para hacer la celebración privada lejos de los grandes eventos o fiestas multitudinarias como solía festejar la reconocida actriz.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Adiós a un gran periodista! El mundo del entretenimiento se viste de luto

Los comentarios de felicitación no se hicieron esperar, aunque muchos de sus seguidores aprovecharon para recordarle que extrañan su presencia en redes, donde cuenta con más de 10 millones de seguidores.

Por ese motivo, varias figuras del entretenimiento como Greeicy Rendón y Karen Sevillano compartieron mensajes de cariño y felicitación para la actriz.

Así fue la reacción de Lina Tejeiro al mensaje de Carla Giraldo. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue el mensaje de Carla Giraldo que generó la reacción de Lina Tejeiro?

Por su parte, Carla Giraldo, quien también ha estado muy enfocada en su carrera profesional y en los preparativos para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, decidió enviarle un mensaje a Lina Tejeiro.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Fans de Andrea Valdiri reaccionan tras decir que su pelea con Yina es una responsabilidad nacional

El mensaje en cuestión tenía un propósito especial: celebrar esa fecha significativa para Lina Tejeiro, quien cumplió 34 años.

A través de su cuenta de Instagram, Carla Giraldo compartió con sus millones de seguidores una imagen en la que aparece junto a Lina Tejeiro, abrazadas durante un momento que vivieron en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

“Princesa cumpleañera, te adoro con mi corazón”, escribió Carla Giraldo junto a la foto compartida en redes.

Por lo que Lina Tejeiro no dudó en reaccionar al mensaje, compartiendo la imagen publicada por Carla Giraldo y respondiéndole un emotivo mensaje.

“Yo te adoro más, Carla”, escribió Lina Tejeiro.