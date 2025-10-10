Fans de Andrea Valdiri reaccionan tras decir que su pelea con Yina es una responsabilidad nacional

La reconocida influencer y bailarina Andrea Valdiri volvió a causar revuelo en redes sociales tras referirse a la esperada pelea de boxeo que tendrá con Yina Calderón.

La barranquillera afirmó que siente una gran responsabilidad con Colombia, comparándose incluso con la Tricolor.

¿Cómo reaccionaron los fans de Andrea Valdiri al anuncio?

“Qué responsabilidad la que tengo por Colombia”, expresó Valdiri, quien aseguró que la expectativa por su enfrentamiento con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha sido tan grande que no sabe si despertarse feliz o preocupada.

Además, lanzó una indirecta al decir que Yina “no le ha pegado a una”, haciendo alusión a los comentarios que la creadora digital suele hacer sobre otros famosos.

El video, difundido por una cuenta de fans en TikTok, desató una ola de comentarios en apoyo a la bailarina.

Muchos usuarios afirmaron que el día del combate “hay que ponerse la camiseta tricolor” para respaldar a Valdiri.

Así reaccionaron los fans tras las palabras de Andrea Valdiri sobre su pelea con Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

Otros bromearon asegurando que Yina Calderón podría no presentarse al evento o desistir a última hora.

E incluso con comentarios que la pelea es tan importante como uno de los capítulos de Betty, la fea: “Dios mío, el 18 de octubre es tan importante como el día en que Betty mostró el balance real de Ecomoda”, escribió otro fan de la barranquillera.

El combate entre Andrea Valdiri y Yina Calderón se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Coliseo MedPlus, dentro del evento Stream Fighters, organizado por el streamer colombiano Westcol.

La transmisión será en vivo y también contará con la pelea de figuras como Karina García y la mexicana Karely Ruiz.

¿Qué otros famosos apoyan a Andrea Valdiri?

El entusiasmo no solo proviene de los seguidores. Varios influencers y figuras públicas se han pronunciado a favor de Valdiri.

La Segura publicó un video con un trend viral acompañado del mensaje: “Valdiri, por ti, por mí, y por todos”.

Por su parte, La Jesuu también mostró su respaldo, especialmente por las polémicas que ha tenido con Calderón, a quien incluso planea denunciar públicamente por algunas afirmaciones.

Mientras tanto, Yina Calderón anunció que se tomará unos días de descanso que, al parecer, estaría enfocarse en la pelea que se celebrará en una semana.

Andrea Valdiri, por su parte, ha compartido en redes cómo avanza su preparación para dejarlo todo en el ring.