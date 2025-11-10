Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Preocupación por Billie Eilish: un fan provocó caída de la cantante durante su concierto en Miami

La cantante vivió un complicado momento durante su show en Miami cuando un fan la hizo perder el equilibrio.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Un fan provoca caída de Billie Eilish
Billie Eilish sufre caída tras un confuso incidente con un fan. (Foto: AFP)

Billie Eilish quien actualmente se encuentra de gira con su ‘Hit Me Hard and Soft, ofrecía un concierto en el Kaseya Center de Miami, Florida, el pasado jueves 9 de octubre.

¿Qué ocurrió con la persona que hizo caer a Billie Eilish?

La artista estadounidense decidió acercarse a sus seguidores que se encontraban en primera fila para saludarlos personalmente, como suele hacerlo en sus presentaciones.

Sin embargo, el gesto se convirtió en un momento de preocupación para los asistentes del evento quienes presenciaron la sorpresiva situación.

Mientras Eilish extendía su mano hacia el público, un fan la tomó con más fuerza de la esperada y la atrajo hacia la valla de seguridad.

En las imágenes compartidas por quienes grabaron el momento, se observa cómo la cantante pierde el equilibrio y cae al suelo ante la sorpresa del público.

En el video se observa su desconcierto mientras el equipo de seguridad se apresuraba a asistirla y retirarla del área.

El Departamento de Policía de Miami confirmó en un comunicado que la persona involucrada fue retirada inmediatamente del Kaseya Center tras el incidente con Billie Eilish.

Según el reporte, no se presentaron cargos formales en su contra, aunque los servicios de emergencia tuvieron que atender a una persona en el lugar.

Medios como NBC News obtuvieron declaraciones de una asistente que presenció el hecho desde la primera fila y según lo que relató, este personaje se encontraba detrás de otros seguidores, se inclinó hacia adelante para intentar atraer a la cantante, lo que provocó la pérdida de equilibrio de Eilish.

Por supuesto el suceso que fue captado desde varios ángulos y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

¿Continuará Billie Eilish con sus próximos conciertos en Florida?

A pesar del susto, la cantante de 23 años sigue forme con sus próximas presentaciones programadas en el mismo estado.

No obstante, algunos medios especulan que, tras lo ocurrido, Eilish podría optar por reducir el contacto directo con el público y priorizar su seguridad en el resto de la gira.

El incidente generó cientos de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron la seguridad de la artista con mensajes como: “¿Dónde estaba el personal de seguridad de Billie?”.

