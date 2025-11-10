¡Luto en el cine! Muere la legendaria actriz Diane Keaton ganadora del Oscar e ícono de Hollywood

La reconocida y talentosa actriz, directora y productora de cine estadounidense, Diane Keaton, falleció y así fue informado a medios internacionales por un portavoz de la familia en la tarde de este sábado 11 de octubre. No obstante, la familia también ha dicho que no se darán, por ahora, más detalles sobre el fallecimiento.

Artículos relacionados Viral Muere Rafaela Del Bianchi, expareja de famosa futbolista del Manchester City; esto se sabe

La mujer deja en este mundo terrenal a dos hijos y un legado en el cine de Hollywood incomparable. Aunque muchos la conocieron por su papel en ‘El Padrino’ en los años 70; pasó a la historia con su Oscar por ‘Annie Hall’.

La familia de Diane Keaton no dará, por ahora, más detalles sobre su muerte | Photo by Michael Tran

¿Cómo fue la vida de la actriz, directora y productora Diane Keaton y su legado?

Su nombre de pila es Diane Hall, nacida en Los Ángeles el 5 de enero de 1946, fue una de las actrices más reconocidas de Hollywood. Desde joven mostró interés por el arte escénico y estudió actuación en California antes de mudarse a Nueva York, donde inició su carrera en el teatro.

Su nombre artístico lo tomó en homenaje a Buster Keaton. Su talento y estilo auténtico pronto la llevaron a destacar, abriéndose camino en la industria cinematográfica con determinación.

Su salto a la fama llegó con su participación en El Padrino (1972) como Kay Adams, y más adelante con sus colaboraciones junto a Woody Allen en cintas emblemáticas como Annie Hall (1977), papel por el que ganó el Oscar a Mejor Actriz.

A lo largo de su carrera, ha demostrado gran versatilidad, participando en comedias románticas, dramas y producciones independientes. También incursionó como directora y productora, mostrando su faceta creativa detrás de cámaras.

Además de ser un ícono del cine, Keaton es reconocida por su estilo único: trajes masculinos, sombreros y una elegancia relajada que rompió esquemas en Hollywood.

Artículos relacionados Influencers Muere reconocido influencer tras realizarse el popular procedimiento estético "foxy eyes"

¿la actriz fallecida Diane Keaton se casó y tuvo hijos?

A lo largo de su vida ha mantenido un perfil personal discreto; nunca se casó, adoptó dos hijos y ha combinado su carrera artística con su pasión por la fotografía, la escritura y el diseño. Su trayectoria la ha convertido en una figura admirada y en un referente indiscutible del cine estadounidense.