Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¡Luto en el cine! Muere la legendaria actriz Diane Keaton ganadora del Oscar e ícono de Hollywood

Diane Keaton siempre será recordada por sus papeles en ‘El Padrino’ y ‘Annie Hall’, y pasará a la historia como una leyenda de Hollywood. Falleció a sus 79 años.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Fallece la icónica actriz de Hollywood, Diane Keaton, a sus 79 años: su familia lo confirmó a medios internacionales.
Fallece la icónica actriz de Hollywood, Diane Keaton, a sus 79 años.

La reconocida y talentosa actriz, directora y productora de cine estadounidense, Diane Keaton, falleció y así fue informado a medios internacionales por un portavoz de la familia en la tarde de este sábado 11 de octubre. No obstante, la familia también ha dicho que no se darán, por ahora, más detalles sobre el fallecimiento.

Artículos relacionados

La mujer deja en este mundo terrenal a dos hijos y un legado en el cine de Hollywood incomparable. Aunque muchos la conocieron por su papel en ‘El Padrino’ en los años 70; pasó a la historia con su Oscar por ‘Annie Hall’.

La familia de la actriz Diane Keaton no dará, por ahora, más detalles sobre su muerte.
La familia de Diane Keaton no dará, por ahora, más detalles sobre su muerte | Photo by Michael Tran

¿Cómo fue la vida de la actriz, directora y productora Diane Keaton y su legado?

Su nombre de pila es Diane Hall, nacida en Los Ángeles el 5 de enero de 1946, fue una de las actrices más reconocidas de Hollywood. Desde joven mostró interés por el arte escénico y estudió actuación en California antes de mudarse a Nueva York, donde inició su carrera en el teatro.

Su nombre artístico lo tomó en homenaje a Buster Keaton. Su talento y estilo auténtico pronto la llevaron a destacar, abriéndose camino en la industria cinematográfica con determinación.

Su salto a la fama llegó con su participación en El Padrino (1972) como Kay Adams, y más adelante con sus colaboraciones junto a Woody Allen en cintas emblemáticas como Annie Hall (1977), papel por el que ganó el Oscar a Mejor Actriz.

A lo largo de su carrera, ha demostrado gran versatilidad, participando en comedias románticas, dramas y producciones independientes. También incursionó como directora y productora, mostrando su faceta creativa detrás de cámaras.

Además de ser un ícono del cine, Keaton es reconocida por su estilo único: trajes masculinos, sombreros y una elegancia relajada que rompió esquemas en Hollywood.

Artículos relacionados

¿la actriz fallecida Diane Keaton se casó y tuvo hijos?

A lo largo de su vida ha mantenido un perfil personal discreto; nunca se casó, adoptó dos hijos y ha combinado su carrera artística con su pasión por la fotografía, la escritura y el diseño. Su trayectoria la ha convertido en una figura admirada y en un referente indiscutible del cine estadounidense.

Diane Keaton nunca se casó, adoptó a sus dos hijos. Combinó su carrera en la actuación con su pasión por la fotografía y el diseño.
Diane Keaton nunca se casó, adoptó a sus dos hijos | Photo by KEVIN WINTER
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Falleció el cantante Fede Dorcaz en México Talento internacional

Pareja de Fede Dorcaz se pronunció tras su inesperada muerte, “él no estaba en malos pasos”

Mariana Ávila se pronunció tras el lamentable hecho con su novio, y pidió justicia para el cantante.

Karina García le hace sorpresa a su entrenador de boxeo por su cumpleaños y comparan al deportista con Blessd. Karina García

Karina García sorprende a su entrenador por su cumpleaños y comparan al hombre con Blessd

Karina compartió la sorpresa que le dio a su entrenador para el enfrentamiento con Karely Ruíz y los internautas consideran que el deportista se parece a ex de la paisa.

Karina García le regala una camioneta a su hija. Karina García

Karina García reacciona al ver la nueva camioneta de su hija Isa Flow, "cuídate mucho"

Karina García le hizo a Isa Flow una sorpresa inolvidable que empezó como una broma y terminó con una camioneta de lujo.

Lo más superlike

Viral

¡Luto en el arte! Murió el reconocido fotógrafo mexicano Pepe Soho

La partida del fotógrafo Pepe Soho deja un vacío en el arte contemporáneo mexicano.

Celulares Tecnología

¿Cada cuánto es lo más recomendable para cambiar de teléfono celular? Esto reveló la IA

Enfermedad de Flavia Laos Influencers

Qué es la soriasis guttata, la enfermedad incurable que padece la influencer Flavia Laos

Valentina Taguado, Raúl Ocampo Valentina Taguado

Taguado conmueve con Raúl Ocampo al pasar al Top 10 de MasterChef: "Nuestros ángeles estuvieron"

Sech estará en el Megaland. Talento internacional

Sech es el primer artista confirmado para el Megaland Music Fest 2025 en El Campín de Bogotá