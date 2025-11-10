Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sara Uribe despierta sospechas de embarazo por reveladora foto en la playa: así luce

Una foto de la presentadora Sara Uribe junto a su hijo Jacobo en la playa provoca dudas entre sus seguidores de un posible embarazo.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Sara Uribe genera dudas de embarazo con foto
Sara Uribe genera debate con foto en la playa. (AFP: John Parra)

El nombre de la presentadora Sara Uribe se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego se viralizara una foto suya que genera sospechas de embarazo entre sus fans.

¿Sara Uribe está embarazada? Foto en la playa genera dudas en sus seguidores

Muchos recuerdan a Sara Uribe tras su paso por realities como Protagonistas de Nuestra Tele o Survivor, la isla de los famosos, programas en los que conquistó a los televidentes con su personalidad y físico.

En las últimas horas, Sara Uribe empezó a llevarse la atención en redes sociales tras compartir en su cuenta de Instagram una serie de imágenes en las que aparece disfrutando de unas vacaciones junto a su hijo Jacobo.

La presentadora se mostraba feliz por compartir este viaje de vacaciones con su hijo fruto de su relación con el exfutbolista Fredy Guarín, por lo que le dedicó varios mensajes de cariño.

Siempre intento retratar tus momentos más felices, llenos de amor y paz, esos que vivimos cuando estamos juntos. Te amo, hijo.

Sin embargo, hubo una fotografía que captó toda la atención de sus seguidores, para quienes la antioqueña dejó ver un supuesto embarazo.

La presentadora Sara Uribe confesó si le gustaría estar en La casa de los famosos
Sara Uribe genera sospechas de embarazo con instantánea en la playa. (Foto Canal RCN).

¿Cuál fue la foto de Sara Uribe que despertó dudas de embarazo?

En una de las fotos, la exprotagonista de novela luce un vestido blanco de playa que, según varios internautas, deja ver una figura más redondeada, motivo por el cual comenzaron a especular sobre un posible embarazo.

Sara posa junto a Jacobo a quien abraza de manera fraternal mientras ambos sonríen frente a la cámara, Lo curioso es que por la pose de Sara se le ve la parte de su abdomen y cintura más ancha de lo normal.

Esta foto para muchos dejó ver una sorpresiva "barriguita" en la modelo antioqueña, sin embargo, como era de esperarse, el supuesto embarazo de la presentadora ha generado debate entre los internautas.

Ya que aunque para muchos es claro el embarazo de la presentadora antioqueña, para otros solo se trataría de un efecto visual por la forma y estilo del vestido playero.

¿Qué ha dicho Sara Uribe ante la ola de rumores de embarazo?

Hasta el momento, la empresaria no ha confirmado ni desmentido los rumores, aunque se ha mostrado tranquila y sonriente en sus historias, disfrutando del sol y del mar.

Sus seguidores, por su parte, siguen atentos a cualquier pista en sus redes sociales que pueda revelar si efectivamente la antioqueña estaría viviendo una nueva etapa en su vida.

Sin embargo, Sara Uribe se ha mostrado en sus redes sociales disfrutando de estas vacaciones en la playa con su hijo, a quien no ha dejado de resaltarle lo especial que es para ella.

