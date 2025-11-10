Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Vidente le responde a Yina Calderón con férreo mensaje: "Adivina y a nada le atina"

La clarividente se defendió de Yina Calderón y aseguró que ella le aporta más a Colombia que la polémica influencer.

Vidente le responde a Yina Calderón con férreo mensaje: "Adivina y a nada le atina" | Foto del Canal RCN y Freepik.

La influencer Yina Calderón no solo ha tenido diferencias con sus colegas en redes sociales, sino que a ello se sumó una espiritual mujer.

En las plataformas, comenzó a esparcirse un video de una mujer que se hace llamar como Alexandra vidente mundial, quien cuenta con notoriedad en TikTok.

¿Qué respuesta dio la vidente a Yina Calderón?

La mujer hizo una predicción sobre Yina Calderón, aseguró que solo busca fama y que va a "caer". Ante esto, la empresaria de fajas le respondió, así que la vidente no se quedó callada y esta vez arremetió en su contra.

"Yina adivina y a nada le atina", es la premisa con la que inició la espiritual dama.

Luego de esto, vinieron los argumentos de Alexandra quien en sus palabras dijo que Yina Calderón quiere ser famosa, pero lo que ocurre es que a ella la quieren y a la empresaria no.

"Yo sí le aporto a Colombia... No soy cualquier vidente, he ayudado a tu país, así que cierra tu boca", expresó.

Yina Calderón discute con todo el mundo | Foto del Canal RCN.

A renglón seguido, la espiritual mujer recalcó que ella no le quita dinero a nadie, pero cobra por su servicio como clarividente.

"Se ve que eres una persona que no tiene humildad, a mí me caracteriza la humildad porque estoy muy por encima de ti", añadió.

¿Cómo terminó la vidente su directo mensaje para Yina Calderón?

Para Alexandra Vidente Mundial, la controversial empresaria de fajas no sabe nada sobre su trabajo ayudando a los demás. Por lo tanto, comunicó que no le tiene miedo a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025.

Finalmente, hizo un llamado para dejar la polémica hasta este punto debido a que justificó que si la sigue mencionando, más rápido sería el descenso de la influencer.

Yina Calderón se la pasa de polémica en polémica | Foto de Buen día, Colombia.

"Soy una persona muy humilde, pero no me ofendas porque yo te traté con muchísimo respeto y solo te di un consejo. Vamos a ver qué dice mi querida Colombia, sé que soy una persona amada en tu país. Yo creo que a ti no te ama nadie, mi bella Yina Calderón", finiquitó.

