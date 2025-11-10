Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marcela Reyes habla de sus errores y envía fuerte indirecta: “Ahí uno se da cuenta quién es quién”

La DJ colombiana compartió con sus seguidores que atraviesa un proceso de reconstrucción personal y profesional.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Así atrae prosperidad Marcela Reyes: la ley que cambia la forma de ver la vida
La ley de abundancia que Marcela Reyes aplica en su vida. (Foto Canal RCN).

La DJ colombiana Marcela Reyes compartió recientemente un mensaje con sus seguidores en el que reflexionó sobre los errores y las lecciones que dejan.

A través de un comunicado en redes sociales, la artista señaló que después de atravesar etapas difíciles ha aprendido a detenerse, hacer pausas y analizar con claridad qué debe mejorar.

Reyes explicó que equivocarse es parte natural del camino, pero que lo fundamental es reconocer en qué se ha fallado y no repetir aquello que no aporta.

Marcela Reyes sobre B-King

Según sus palabras, estos momentos de introspección le han permitido mirar con mayor objetividad su presente y trazar un rumbo más firme hacia el futuro.

¿Cuál fue la indirecta que envió Marcela Reyes?

Más allá de hablar de sus propios errores, Marcela Reyes aprovechó el espacio para lanzar un mensaje que generó debate entre sus seguidores.

Con una frase contundente, expresó que es “en las situaciones complicadas cuando uno se da cuenta quién es quién”, lo que fue interpretado como una indirecta hacia personas de su entorno.

Aunque no mencionó nombres, el comentario fue entendido como un llamado de atención sobre la lealtad y la autenticidad de quienes la rodean.

Para la DJ, las crisis no solo revelan debilidades personales, sino también la verdadera actitud de quienes dicen estar cerca en los momentos más importantes.

¿En qué momento se encuentra actualmente Marcela Reyes?

Marcela Reyes aseguró que está viviendo una etapa positiva en su vida, donde el enfoque principal es su familia y sus proyectos profesionales. Reconoció que está trabajando con disciplina y entusiasmo para seguir avanzando en la música y consolidar su carrera como DJ.

Según explicó, este proceso de autocrítica y reflexión la ha motivado a mantener la concentración en lo que realmente importa y a fortalecer sus metas personales y laborales. Reyes afirmó sentirse con “muchas ganas de seguir” y continuar destacándose tanto en los escenarios como en su vida privada.

Marcela Reyes y su mensaje sobre la fortaleza, así como su tierno video con su hijo en medio de la polémica por la muerte de B-King.
Marcela Reyes y su mensaje sobre la fortaleza, así como su tierno video con su hijo.
