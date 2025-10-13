Jessi Uribe confiesa qué siente al verse en sus viejos videos: ¿orgullo o pena?

El reconocido cantante de música popular Jessi Uribe sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar lo que sentía al verse en videos antiguos, pues durante los últimos años el joven artista ha tenido un cambio significativo en su físico que hoy muchos aplauden.

Artículos relacionados Johanna Fadul Johanna Fadul rompió en llanto tras lamentable pérdida de mascota

¿Qué piensa realmente Jessi Uribe de sus videos antiguos?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, el cantante de música popular recibió una pregunta bastante particular. Uno de sus fanáticos quiso saber qué sentía al ver los videos de sus inicios, cuando aún no se había realizado ningún procedimiento estético.

Ante la curiosidad del internauta, Jessi Uribe no dudó en responder mediante un video: lejos de sentirse orgulloso por cómo lucía en aquel entonces, confesó que le da algo de pena y hasta le parece terrible. Sin embargo, no profundizó en las razones de este sentimiento.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida pareja del medio artístico dio por terminada su relación, “no quiero más especulaciones”

"La verdad no me gusta verme en esos videos, pero para nada, terrible"

Y es que vale la pena destacar que, desde hace varios años, el cantante de música popular ha dedicado su tiempo libre a ejercitar su cuerpo para lograr una figura más tonificada, al igual que su esposa Paola Jara, con quien actualmente esperan un hijo.

¿Qué procedimientos tiene Jessi Uribe en la actualidad?

Según reveló en un momento Jessi Uribe, realmente no ha recurrido a un sinnúmero de intervenciones para lograr una figura soñada, sino que por el contrario se ha realizado dos lipos*cciones, y una lipo láser.

“Muchas cirug*as no, tengo dos lipo. Me hice un lipo láser hace muchos años y la lipo que me hice hace poco. Son esas dos no más”, aclaró en aquel entonces.

Estos procedimientos, combinados con una alimentación balanceada y constante actividad física, han mantenido al cantante en forma, tal como siempre ha querido. Por eso, quizá no estaba completamente conforme con su apariencia años atrás, cuando apenas iniciaba su carrera musical.