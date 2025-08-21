Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Qué es una guarnición militar? Lugar al que fue trasladada Epa Colombia

Epa Colombia fue trasladada hace pocas horas de la cárcel El Buen Pastor hacia la guarnición de carabineros.

¿Qué significa estar en una guarnición militar? El caso de Epa Colombia
¿Qué es una guarnición militar y por qué Epa Colombia fue llevada allí? (Foto Canal RCN).

Luego de pasar varios meses recluida en la cárcel El Buen Pastor, el INPEC dio a conocer que Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, fue trasladada hacia la guarnición de carabineros.

¿Por qué trasladaron a Epa Colombia de la cárcel El Buen Pastor?

Según información revelada por el INPEC, la razón por la que Epa Colombia fue trasladada de la cárcel El Buen Pastor hacia la guarnición de carabineros se debía a la solicitud realizada por su defensa tras argumentar que la vida de la empresaria e influenciadora corría peligro.

Tras analizar las pruebas presentadas se tomó la decisión de que Daneidy debía ser trasladada a este lugar. Todo esto, días después de que el ministro de justicia Luis Eduardo Montealegre reportara aparentes problemas de seguridad de la influenciadora dentro del centro penitenciario.

“Ella tiene problemas de seguridad en la cárcel. Cuando hay problemas de seguridad, la ley penitenciaria permite el cambio y buscar otras condiciones diferentes”, mencionó en aquella ocasión.

¿Qué es una guarnición militar? El lugar donde se encuentra Epa Colombia

A raíz de este traslado muchos colombianos se preguntaron qué es una guarnición militar y por qué Epa Colombia fue trasladada allí y no recibió el beneficio de casa por cárcel, teniendo en cuenta los motivos que llevaron a este traslado.

Según informó la Universidad Militar Nueva Granada, la guarnición militar es un lugar destinado para que las tropas militares se instalen en un solo lugar con el fin de protegerlo. Las funciones más comunes dentro de este lugar se basan en el control territorial y de seguridad, protección de instalaciones, poyo a la población civil, cumplimiento de la ley y formación y entrenamiento.

Asimismo, las guarniciones militares pueden recibir personas que hayan cometido delitos a lo largo de su servicio militar o mientras ocupaban algún cargo militar por lo que el traslado de Epa Colombia a este lugar es tomado como un caso completamente especial.

Aunque las condiciones de Epa Colombia podrían mejorar considerablemente, su defensa continuará apelando para que le den casa por cárcel.

