Johanna Fadul contó cómo viven el duelo tras la muerte de su mascota

Durante el reciente puente festivo de octubre, la actriz Johanna Fadul compartió con sus seguidores la difícil situación que atraviesa su familia por la partida de una de sus mascotas recién nacida.

A través de un video en su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, la artista reveló con lágrimas en los ojos que una de las crías de su perrita París, a la que habían llamado Sol, falleció a pocos días de nacer.

En el clip explicó que, aunque esperaban disfrutar la alegría de tener nuevas vidas en su hogar, la noticia los tomó por sorpresa. París, mamá de Sol, también atraviesa el duelo: según contó Johanna, se esconde constantemente bajo los muebles y está muy apegada a la actriz.

La actriz expresó que decidieron dejar a Sol en casa, como una manera simbólica de tenerla cerca y acompañar el proceso de París.

¿Qué dijo Johanna Fadul sobre la causa de la muerte de su mascota?

Fadul explicó que, tras consultar al veterinario, supo que la muerte de Sol estuvo relacionada con una deshidratación, probablemente causada porque la madre no le dio suficiente leche. La actriz aseguró que no se dio cuenta a tiempo, pues veía a París alimentando a sus cachorros con frecuencia.

Las publicaciones de la actriz rápidamente recibieron miles de comentarios. Sus fanáticos le enviaron mensajes de apoyo y palabras de aliento, reconociendo que solo quienes han tenido mascotas entienden el vacío que deja su partida.

¿Cómo se encuentra Johanna Fadul tras la muerte de su mascota?

Algunos resaltaron la valentía de Johanna por compartir un momento tan personal y mostrar la vulnerabilidad detrás de su vida pública. Otros destacaron la sensibilidad con la que habló sobre París, a quien ahora acompaña de manera cercana para ayudarla a superar la ausencia.

La actriz sigue utilizando sus redes sociales para agradecer la empatía recibida y dar a conocer cómo avanza este proceso en su hogar.

El duelo por Sol se ha convertido en un episodio que marcó profundamente a la familia y que evidencia el lazo especial que se construye con los animales.