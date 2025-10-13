Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Andrea Valdiri confirmó que La Jesuu estará en el evento de boxeo: ¿qué dirá Yina Calderón?

Andrea Valdiri reveló que La Jesuu la acompañará en Stream Fighters, generando expectativa por la reacción de Yina Calderón.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Andrea Valdiri confirmó que La Jesuu estará en su pelea contra Yina Calderón
Andrea Valdiri habló de su preparación para enfrentar a Yina Calderón. (Fotos de AFP)

Andrea Valdirihizo un live en Kick para contar cómo ha sido su preparación rumbo a la cuarta edición de Stream Fighters, donde se enfrentará contra Yina Calderón en un evento de boxeo que ha despertado gran expectativa entre sus seguidores y millones de colombianos.

Artículos relacionados

¿La Jesuu irá al encuentro entre Andrea Valdiri y Yina Calderón?

Durante la transmisión, Valdiri estuvo acompañada por su entrenador Jacobo Crismatt, su mamá y su pareja, Juan Daniel Sepúlveda. Allí, respondió a las preguntas de los internautas y confirmó que La Jesuu sí asistirá a la pelea.

Andrea Valdiri revela su parte favorita al participar en Stream Fighters 4
Andrea Valdiri confiesa qué disfruta más de su experiencia en Stream Fighters 4. (Foto Canal RCN).

"¿Tú crees que yo voy a dejar que esta mujer venga y se la monte? ¡No, mi amor! Para eso tiene su amiga, quien la defienda…", expresó.

Sus palabras llegan pocos días después de que Yina Calderón advirtiera que podría cancelar el encuentro si veía a La Jesuu cerca de ella ese día.

En su momento, en entrevista con Escándalo TV, Yina aseguró que no estaba obligada a tolerar comentarios ofensivos o amenazas en su contra. Sin embargo, no volvió a pronunciarse sobre el tema.

Por su parte, La Jesuu sí compartió en redes sociales la foto de una demanda que habría interpuesto contra Yina, señalando que ha sido objeto de ofensas desde su paso por La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Por qué Andrea Valdiri tuvo que bajar de peso para enfrentarse a Yina Calderón?

En el mismo live, Andrea Valdiri habló sobre los retos de su preparación en los últimos tres meses. La barranquillera explicó que, por contrato, tuvo que bajar varios kilos para llegar al peso estipulado: 63 kg.

Aunque reconoció que no fue fácil, aseguró que lo hizo por sí misma y para darle un ejemplo a sus hijas de que cualquier meta es alcanzable con disciplina.

Yina Calderón, Andrea Valdiri
Yina Calderón se despachó contra el novio de Andrea Valdiri tras apuesta | Foto del Canal RCN.

"Mi propósito no es enfrentarme a Yina Calderón, sino vivir esta experiencia como una lucha personal. Después de esto, nada me quedará grande", afirmó.

Durante la transmisión, también mostró la cicatriz que le quedó en una de sus manos tras los entrenamientos, así como las lesiones en sus pies. Aun así, dejó claro que está muy entusiasmada con esta cuarta edición de Stream Fighters, que se realizará en Bogotá el próximo 18 de octubre.

Artículos relacionados

Todavía no se sabe si sus hijas la acompañarán. De momento, lo más probable es que Isabella esté presente, pero no Adhara, por ser aún muy pequeña.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sale a la luz la identidad de Diablis, el hombre que iba a encontrarse con B-King y Regio Clown Talento nacional

Amigo del DJ da más detalles de las muertes de B-King y Regio Clown, “querían más fama y poder”

Amigo de Regio Clown reveló dudas sobre su muerte y la de B-King: cámaras fallidas y un posible “negocio mal hecho”.

Andrea Valdiri confirmó que podría demandar a Yina Calderón tras el evento de boxeo Andrea Valdiri

Andrea Valdiri advirtió que podría demandar a Yina Calderón tras el evento de boxeo

Andrea Valdiri advirtió que demandará a Yina Calderón si sigue arremetiendo contra ella.

Laura de León sorprende con emotivo mensaje para su mamá Laura de León

Laura de León sorprende con emotivo mensaje para su mamá: “hasta que nos volvamos a encontrar”

La actriz recordó el segundo aniversario del fallecimiento de su madre con un homenaje cargado de amor.

Lo más superlike

Papá de Greeicy Rendón Greeicy

¿Quién es el papá de Greeicy Rendón? Luis Alberto Rendón, conocido como “El Cachorro”

Luis Alberto Rendón, papá de Greeicy Rendón, es cantante de música popular y conocido como “El Cachorro”.

La verdad de Jessi Uribe frente a los rumores de cambios en su rostro Jessi Uribe

Hombre reveló infidelidad de su pareja en concierto de Jessi Uribe, así fue el momento

Carín León en Bogotá Talento internacional

Carín León ofrecerá una gran experiencia en su concierto en Bogotá

Valeria Aguilar respondió si Raúl Ocampo es su novio MasterChef Celebrity Colombia

Valeria Aguilar rompió el silencio y respondió es o no novia de Raúl Ocampo de MasterChef

Enfermedad de Flavia Laos Influencers

Qué es la soriasis guttata, la enfermedad incurable que padece la influencer Flavia Laos