Andrea Valdiri confirmó que La Jesuu estará en el evento de boxeo: ¿qué dirá Yina Calderón?

Andrea Valdirihizo un live en Kick para contar cómo ha sido su preparación rumbo a la cuarta edición de Stream Fighters, donde se enfrentará contra Yina Calderón en un evento de boxeo que ha despertado gran expectativa entre sus seguidores y millones de colombianos.

¿La Jesuu irá al encuentro entre Andrea Valdiri y Yina Calderón?

Durante la transmisión, Valdiri estuvo acompañada por su entrenador Jacobo Crismatt, su mamá y su pareja, Juan Daniel Sepúlveda. Allí, respondió a las preguntas de los internautas y confirmó que La Jesuu sí asistirá a la pelea.

Andrea Valdiri confiesa qué disfruta más de su experiencia en Stream Fighters 4. (Foto Canal RCN).

"¿Tú crees que yo voy a dejar que esta mujer venga y se la monte? ¡No, mi amor! Para eso tiene su amiga, quien la defienda…", expresó.

Sus palabras llegan pocos días después de que Yina Calderón advirtiera que podría cancelar el encuentro si veía a La Jesuu cerca de ella ese día.

En su momento, en entrevista con Escándalo TV, Yina aseguró que no estaba obligada a tolerar comentarios ofensivos o amenazas en su contra. Sin embargo, no volvió a pronunciarse sobre el tema.

Por su parte, La Jesuu sí compartió en redes sociales la foto de una demanda que habría interpuesto contra Yina, señalando que ha sido objeto de ofensas desde su paso por La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué Andrea Valdiri tuvo que bajar de peso para enfrentarse a Yina Calderón?

En el mismo live, Andrea Valdiri habló sobre los retos de su preparación en los últimos tres meses. La barranquillera explicó que, por contrato, tuvo que bajar varios kilos para llegar al peso estipulado: 63 kg.

Aunque reconoció que no fue fácil, aseguró que lo hizo por sí misma y para darle un ejemplo a sus hijas de que cualquier meta es alcanzable con disciplina.

Yina Calderón se despachó contra el novio de Andrea Valdiri tras apuesta | Foto del Canal RCN.

"Mi propósito no es enfrentarme a Yina Calderón, sino vivir esta experiencia como una lucha personal. Después de esto, nada me quedará grande", afirmó.

Durante la transmisión, también mostró la cicatriz que le quedó en una de sus manos tras los entrenamientos, así como las lesiones en sus pies. Aun así, dejó claro que está muy entusiasmada con esta cuarta edición de Stream Fighters, que se realizará en Bogotá el próximo 18 de octubre.

Todavía no se sabe si sus hijas la acompañarán. De momento, lo más probable es que Isabella esté presente, pero no Adhara, por ser aún muy pequeña.