Amigo del DJ da más detalles de las muertes de B-King y Regio Clown, “querían más fama y poder”

Amigo de Regio Clown reveló dudas sobre su muerte y la de B-King: cámaras fallidas y un posible “negocio mal hecho”.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Sale a la luz la identidad de Diablis, el hombre que iba a encontrarse con B-King y Regio Clown
(Foto Canal RCN).

El fallecimiento de Jorge Luis Herrera, conocido en la escena musical como Regio Clown, y del cantante Bayron Sánchez, llamado artísticamente B-King, ha dejado varias dudas tanto en Colombia como en México.

Los cuerpos de los artistas fueron encontrados a finales de septiembre de 2025, luego de varios días en los que sus familias reportaron la desaparición y pedían respuestas de sus paraderos.

Rogelio Mastracci, diseñador de moda y amigo cercano de Regio Clown, decidió dar declaraciones públicas en el pódcast Más Allá del Silencio, dirigido por el periodista Rafael Poveda.

Allí narró que conoció al DJ en la organización de eventos culturales y musicales, donde ambos coincidieron en la idea de darle un lugar protagónico a artistas colombianos en escenarios internacionales.

Según su versión, fue en ese contexto que B-King ingresó al círculo de trabajo de Regio Clown. El DJ siempre insistía en sumar voces nuevas a sus presentaciones, y así surgió la posibilidad de que el cantante acompañara algunos de sus proyectos, incluidos planes de giras en países como Chile, Panamá, Venezuela y Colombia.

¿Cómo recuerda el mejor amigo de Regio Clown las últimas horas con B-King?

El diseñador relató que la última vez que vio a los dos artistas fue el mismo día de su desaparición. Ambos lo invitaron a un gimnasio, pero él rechazó la propuesta para descansar.

Horas más tarde, alrededor de las tres de la madrugada, recibió la visita del mánager de B-King junto con otras personas cercanas, quienes con evidente angustia le advirtieron que no lograban localizarlos.

El testimonio de Mastracci incluyó un aspecto que generó inquietud: según él, los artistas no solo buscaban reconocimiento en la industria musical, sino también abrirse paso en otros espacios que describió como “algo raro”. Aunque evitó dar mayores precisiones, afirmó que prefería ser prudente por seguridad personal.

B King, exesposo de Marcela Reyes y cantante colombiano
B King / (Foto del Canal RCN)

Otro punto que mencionó fue la poca claridad en torno a los registros de seguridad en el lugar donde desaparecieron. Indicó que las cámaras de vigilancia no mostraban lo ocurrido, pues estaban mal orientadas, lo que dificulta reconstruir sus últimos movimientos.

¿Qué hay detrás del ‘negocio mal hecho’ del que habló el mejor amigo de Regio Clown?

Uno de los apartes más llamativos de la entrevista fue cuando Mastracci sugirió que la situación no estaría relacionada con un ajuste de cuentas simple, sino con un “negocio mal hecho”.

No precisó de qué tipo de acuerdos se trataba, pero insinuó que los artistas pudieron haberse involucrado en tratos poco claros que no concluyeron de la manera esperada, pues “los dos quería más”.

