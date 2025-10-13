Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Pichingo va directo a eliminación en MasterChef Celebrity! Así lo decidieron Valentina, Raúl y Violeta

Pichingo no cocina en el reto de salvación y pasa a eliminación en MasterChef Celebrity Colombia 2025.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Pichingo va directo a eliminación en MasterChef Celebrity
El reto de salvación generó nervio en las celebridades en MasterChef Celebrity Colombia. (Foto del Canal RCN)

Este 13 de octubre se vivió un nuevo reto de salvación en MasterChef Celebrity Colombia 2025, que puso a prueba a Patricia Grisales, David Sanín, Michelle Rouillard, Ricardo Vesga, Luis Fernando Hoyos, Alejandra Ávila, Carolina Sabino y Pichingo. Para ellos, la presión está en su punto máximo, pues ganar significa asegurar un lugar en el anhelado Top 10 de la competencia.

Los chefs explicaron que el desafío consiste en preparar pan desde cero. Con la guía de un experto en panadería, las celebridades manifestaron su nerviosismo, ya que esta receta exige precisión y paciencia, dos cualidades difíciles de manejar en el poco tiempo que suele caracterizar a esta producción del Canal RCN.

Valentina, Raúl y Violeta envían a Pichingo a eliminación
El reto de salvación de MasterChef Celebrity define quién entra al Top 10. (Foto del Canal RCN)

¿Por qué Pichingo no cocinó en el reto de salvación?

La gran sorpresa de la noche llegó cuando Claudia Bahamón anunció que uno de los participantes con delantal negro no cocinaría. La decisión quedó en manos de Valentina Taguado, Raúl Ocampo y Violeta Bergonzi, quienes ya tenían asegurado su cupo en el Top 10.

Luis Fernando Hoyos y Pichingo hicieron señas para que los eligieran, y el comediante terminó llevándose esa “ventaja”.

"Tomé la decisión de hacerles señas de que me eligieran porque no soy fuerte en panadería", confesó Pichingo.

Finalmente, la elección fue unánime: las tres celebridades decidieron enviarlo directamente al reto de eliminación, reduciendo así sus posibilidades de continuar en el programa.

"Es unánime, él quería ir y le cumplimos el deseo", dijo Raúl Ocampo. “Está asustado, no quiere cocinar… no le vamos a quitar la oportunidad a alguien que sí quiere hacerlo”, agregó Violeta Bergonzi.

¿Quién fue la primera celebridad en pasar al Top 10 de MasterChef Celebrity Colombia 2025?

La primera en asegurar su puesto en el Top 10 fue Violeta Bergonzi, tras un reto con pollo en el que presentó un pollo americano inspirado en su primer novio. Aunque tuvo algunos errores con el término de la proteína, los chefs destacaron su técnica y creatividad.

Posteriormente, al grupo se sumaron Valentina Taguado y Raúl Ocampo. El resto de los cupos se definirá en el reto de eliminación que se transmitirá el martes 14 de octubre, donde quedará conformado el esperado Top 10 de esta temporada, en la que se celebran los 10 años del icónico reality culinario.

Violeta Bergonzi
Violeta Bergonzi entró al Top 10 de MasterChef | Foto del Canal RCN.
