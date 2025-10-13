Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García reaccionó al lip sync de la hija de Natalia París con su voz, ¿se molestó?

Karina García reaccionó al divertido video de Mariana, hija de Natalia París, que imitó uno de sus audios en La casa de los famosos.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
La modelo Karina García volvió a ser tendencia tras el video de la hija de Natalia París recreando uno de sus audios más recordados del reality. (Foto del Canal RCN y AFP)

Karina García fue una de las habitantes más recordadas de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. Su paso por el reality del Canal RCN sigue dando de qué hablar en redes sociales.

¿Qué pasó entre Natalia París y Karina García?

Aunque la reconocida modelo y empresaria no se llevó el millonario premio, lo celebró como propio, pues el ganador fue Altafulla, el cantante barranquillero con quien sostuvo un romance dentro de la casa y a quien apoyó hasta el final.

Karina García sobre el triunfo de Altafulla

Ya han pasado más de tres meses desde que se cerraron las puertas de la casa más famosa de Colombia, pero Karina continúa siendo noticia.

El fin de su relación con Altafulla sorprendió a muchos, aunque la atención de la prensa y sus seguidores también se centra en su preparación para el enfrentamiento contra Karely Ruiz en el cuarto Stream Fighters, que se llevará a cabo el 18 de octubre en Bogotá, evento en el que también se enfrentarán Yina Calderón y Andrea Valdiri.

Sin embargo, Karina volvió a ser tendencia por un tema diferente. La modelo paisa revivió un videoclip protagonizado por Mariana Correa, hija de Natalia París, quien meses atrás realizó un popular lip sync junto a su mamá usando uno de los audios de Karina en el reality.

En el clip, Mariana escribió: “Yo, regañando a mi mamá por no defenderse”. Ella es quien recrea el audio de Karina, mientras Natalia París solo reacciona y carga a uno de sus perritos.

Las palabras que Mariana imitó corresponden a una discusión en la que Karina, hablando con Altafulla y Yina Calderón, expresó:

“Usted cree que a otra persona con un temperamento bien hij** se la van a montar así, jamás pasaría eso. Mi mamá tenía razón, usted no tiene sangre en esas venas, usted no se defiende, usted es mi noble…”*. En ese entonces, Karina aún era amiga de Yina.

Con humor, Karina compartió nuevamente este y otros lip syncs virales hechos con su voz en las plataformas digitales.

¿Cómo reaccionó Karina García al video de la hija de Natalia París con su voz?

Tras mostrar el clip, Karina publicó un video riéndose y destacando lo mucho que disfruta de las ocurrencias de sus seguidores.

“Me pudiera quedar toda la noche viendo la cantidad de audios que ustedes han hecho. ¡Ay, no! Son demasiados. Me divierto mucho”, comentó.

Además, confesó que ni ella misma entiende de dónde salen tantas frases que hoy se han convertido en tendencia.

Karina García revela cómo se prepara para enfrentar a Karely Ruiz
Estrategia y disciplina: así vive Karina García los días previos a su pelea con Karely Ruiz. (Foto: Canal RCN)
