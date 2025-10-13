Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Laura de León sorprende con emotivo mensaje para su mamá: “hasta que nos volvamos a encontrar”

La actriz recordó el segundo aniversario del fallecimiento de su madre con un homenaje cargado de amor.

Laura de León sorprende con emotivo mensaje para su mamá
Laura de León recordó el segundo aniversario del fallecimiento de su madre. Foto Canal RCN

La actriz Laura de León, reconocida por sus papeles en producciones como Leandro Díaz, La Ley del Corazón y Para Quererte, compartió recientemente un mensaje que conmovió a miles de seguidores en redes sociales.

En un post publicado en sus cuentas oficiales, la artista abrió su corazón para recordar a su madre, quien falleció hace dos años.

La actriz cartagenera expresó la falta que le hace su progenitora en su vida diaria. Acompañó sus palabras con fotografías de momentos compartidos, generando una reacción inmediata de apoyo entre sus seguidores, que no tardaron en enviarle mensajes de aliento y empatía.

Laura, quien suele ser reservada con los aspectos más personales de su vida, sorprendió con esta confesión pública que dejó en evidencia la importancia de su madre en su camino personal y profesional.

Laura de León rumores de ruptura Salomón.
(Foto Canal RCN)

¿Qué expresó Laura de León en el emotivo mensaje para su mamá?

En el texto, la actriz habló sobre el vacío que deja la ausencia de una madre, pero también de la fortaleza que encuentra en su fe. Reconoció que, aunque la extraña cada día, siente que su madre la acompaña espiritualmente y le da fuerzas para seguir adelante.

“Si cierro los ojos, la abrazo y la escucho”, fueron algunas de las palabras que compartió. También agradeció a Dios por haberle permitido disfrutar de su madre durante 33 años, a quien describió como un ejemplo de amor y valentía.

El mensaje incluyó además una frase que se volvió el reflejo de su sentir: “Hasta que nos volvamos a encontrar”. Laura dejó claro que su madre sigue siendo una presencia fundamental en su vida, aunque ya no esté físicamente.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al mensaje de Laura de León?

Las publicaciones de la actriz generaron múltiples reacciones. Decenas de seguidores compartieron comentarios de apoyo, algunos incluso contaron experiencias personales relacionadas con la pérdida de un ser querido.

Sin embargo, mientras Laura de León compartía este homenaje a su madre, algunos de sus seguidores aprovecharon para preguntar por su relación con el presentador Salomón Bustamante. Desde hace varios meses, la pareja ha estado en el centro de especulaciones, pues ya no suelen publicar fotografías juntos ni hacer apariciones en redes como lo hacían antes.

Laura de León volvió a compartir foto con Salomón Bustamante
(Fotos Canal RCN)

Ni Laura ni Salomón han confirmado una ruptura, pero el silencio de ambos ha alimentado rumores sobre un posible distanciamiento.

